Zrobili furorę w "The Voice Kids". Teraz łączą siły. Ależ się zmienili!

Odkąd na antenie największych kanałów telewizyjnych pojawiły się programy typu talent show, wiele osób mogło spróbować swoich sił i zostać zapamiętanymi przez szerszą publikę. Nie inaczej jest w przypadku "The Voice Kids", gdzie konkurują najmłodsi. Wśród uczestników tego programu byli Miłosz Skierski oraz Anastazja Maciąg. Teraz połączyli siły i wspólnie nagrali świąteczną piosenkę. Jak im wyszło?

Skierski i Maciąg w świątecznym utworze. Będzie hit?

Miłosz Skierski próbował swoich sił w preselekcjach do Eurowizji Junior w 2021 roku. Większość pamięta go jednak z występów w "The Voice Kids". Pojawił się w szóstej edycji show. 15-latek ma na swoim koncie już kilka singli, ale nie mówi koniec! W tym roku połączył siły z Anastazją Maciąg, którą mogliśmy poznać w trzeciej edycji programu dla dzieci. Zdecydowali się na nagranie świątecznego utworu - "Merry Christmas kc".

O czym opowiada piosenka? Skupia się przede wszystkim na zagadnieniu miłości na odległość. Traktuje o tym, jak mimo fizycznego oddalenia, silne uczucie potrafi nadać życiu sens. To historia o tym, jak święta stają się prawdziwie wyjątkowe tylko wtedy, gdy można je spędzić z kimś, kogo się kocha. To utwór, który przepełniony jest nadzieją i romantyzmem. "Żadne święta nie są kompletne, jeśli nie możesz być z tą osobą, która daje sens twojemu życiu" - mówiła wokalistka. "Chcieliśmy, żeby 'Merry Christmas kc' oddało prawdziwą magię świąt - miłość, obecność i ciepło, które potrafi pokonać wszelkie granice" - dodała Anastazja Maciąg.

Jak wyglądał proces tworzenia piosenki?

Okazuje się, że piosenkarze tworzyli utwór w wyjątkowej atmosferze pełnej pozytywnej energii. Cały dzień spędzili wspólnie. Zamknęli się w studiu nagraniowym, gdzie otaczały ich filiżanki gorącej herbaty. Swoje emocje starali się przelać na papier. "Zamknęliśmy się w studio na cały dzień, a tekst powstał w nocy. Poczuliśmy to: 'zostań dłużej niż do rana'. To były nasze prawdziwe uczucia, przekładające się na piosenkę" - mówił Miłosz Skierski.

