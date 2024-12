Janusz Dzięcioł zdobył ogólnopolską popularność po wygranej w pierwszej edycji "Big Brothera". W późniejszych latach zajął się zawodowo polityką. W 2005 roku startował do Senatu z list PO, a dwa lata później dostał się do parlamentu. Był posłem na Sejm VI i VII kadencji. Pasmo sukcesów przerwała śmierć. Dzięcioł zginął w wypadku samochodowym 6 grudnia 2019 roku. Tuż przed śmiercią wziął udział w programie "Dzień dobry TVN". Jego słowa wzruszają do łez.

Janusz Dzięcioł zginął tragicznie. Jego samochód zderzył się z pociągiem

Śmierć Janusza Dzięcioła w wypadku była prawdziwym szokiem dla jego rodziny, ale także sympatyków, którzy z sentymentem wspominali program "Big Brother". Samochód osobowy, którym jechał Dzięcioł, zderzył się z pociągiem. - O godzinie 8.40 na przejeździe kolejowo-drogowym koło Grudziądza pod pociąg relacji Toruń Główny - Grudziądz pomimo czerwonych świateł wjechał samochód osobowy. Komisja ustali, co spowodowało, że pomimo sygnału zabraniającego wjazdu doszło do zdarzenia. W wypadku zginął kierowca samochodu. Nikt z pasażerów ani obsługi pociągu nie został ranny - informował wówczas PAP Karol Jakubowski z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Dzięcioł tuż przed śmiercią mówił o szczęściu i spełnieniu

Dzięcioł zginął zaledwie 100 metrów od swojego domu. Niedługo przed śmiercią pojawił się w studiu programu "Dzień dobry TVN". Ponieważ program "Big Brother" wracał wówczas po latach na antenę, pierwszy zwycięzca show wracał wspomnieniami do kulis swojej edycji. Za pół miliona złotych z wygranej show mógł spełnić wiele marzeń. - Wybudowałem dom, kupiłem samochód i wydałem córkę za mąż - powiedział. Janusz Dzięcioł stwierdził, że jest bardzo zadowolony ze swojego życia. - Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwy i spełniony - powiedział na antenie "DDTVN".

W śmierć Janusza Dzięcioła nie mogli uwierzyć nie tylko byli uczestnicy reality-show, ale także koledzy z polityki. - Rozmawiałem z nim tydzień temu, spotkaliśmy się. Nawet podziękowaliśmy sobie za kampanię wyborczą, bo przecież Janusz kandydował z naszej listy. Nawet się uściskaliśmy i żartowaliśmy, że silniejszych posłów od nas dwóch w parlamencie nie było. Zawsze sprawdzaliśmy się z Januszem na siłowni. Teraz aż przechodzą mnie dreszcze, chce mi się płakać - powiedział w rozmowie z "Faktem" w 2019 roku Eugeniusz Kłopotek z PSL.