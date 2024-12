O Łukaszu Mejzie znowu zrobiło się głośno. Od ponad roku prokuratura prowadzi śledztwo ws. oświadczeń majątkowych składanych przez posła PiS. Podejrzenia śledczych dotyczą podania nieprawdy lub jej zatajenia w siedmiu poselskich oświadczeniach majątkowych złożonych przez Łukasza Mejzę w latach 2021-2024. Polityk 5 grudnia pojawił się w Sejmie. Z mównicy przekonywał, że nie ma sobie nic do zarzucenia. "Chętnie zmierzę się z prokuraturą Bodnara i chętnie znokautuję tę prokuraturę faktami. (...) Żeby pokazać, że mam całkowicie czyste sumienie w tej sprawie, ja się zrzekam immunitetu" - powiedział poseł PiS. Niedługo później w mediach społecznościowych pojawiło się wideo z nim w roli głównej. Wybrał się na imprezę i zaśpiewał na scenie razem z Oskarem Szafarowiczem, Popkiem i Don Vasylem.

REKLAMA

Zobacz wideo Spięcie podczas wywodu Mejzy. "Skala krzyku grozi kalectwem"

Łukasz Mejza na imprezie z Popkiem i Don Vasylem. Polityk zareagował na nagranie

Media zalały materiały wideo, na których widać, jak Łukasz Mejza wraz z Oskarem Szafarowiczem szaleją na imprezie, na której wystąpił również Don Vasyl i Popek. Raper na jakiś czas zniknął z mediów. To pokłosie afery, kiedy wyciekło obrzydliwe wideo z jego udziałem, w którym mówił o swoich zoofilskich skłonnościach. Internauci nie spodziewali się takiego składu.

O występ z politykiem PiS i kontrowersyjnym raperem został zapytany Don Vasyl. Nie chciał jednak wdawać się w szczegóły. "O niczym nie wiem! Ktoś władował mi się na scenę i nawet nie wiem kto. Nie znam tych ludzi! Na naszych koncertach ludzie zawsze wskakują na scenę i śpiewają razem z nami. Nie wiem, z której imprezy jest to konkretne nagranie, bo my ciągle gdzieś gramy" - powiedział lakonicznie wokalista w rozmowie z Jastrząb Post.

Mejza był bardziej wylewny. Próbował zażartować, nawiązując do wątpliwego talentu wokalnego i zamarzył o występie na Eurowizji z kontrowersyjnym raperem i autorem hitu "Ore ore". "Bardzo się cieszę, że cała Polska po raz kolejny mogła się przekonać o moim niewątpliwym talencie wokalnym. Stworzyliśmy faktycznie wyjątkowe trio! Szczerze? Tak jak patrzę na poziom zespołów, które startują w Eurowizji, to gdybyśmy pojechali tam z Don Vasylem i Popkiem, to przywieźlibyśmy pierwszą nagrodę. Jak takie trio wystąpi, to Eurowizja będzie nasza, a sukces Edyty Górniak będzie zagrożony" - powiedział w rozmowie z Jastrząb Post. Zdradził również, czy wcześniej miał okazję spotkać się z artystą i raperem. "A mówiąc już zupełnie poważnie: to było przypadkowe spotkanie na urodzinach, wcześniej nie znałem się ani z Popkiem, ani z Don Vasylem. 'Ore ore' to hit, którzy wszyscy znają i lubią. Wyszło zabawnie, ale też wokalnie na bardzo wysokim poziomie" - skromnie ocenił dla Jastrząb Post.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Tusk o śmierci Tyma. Zaskakujące, jak go zatytułował

Internauci reagują na wideo Mejzy z Popkiem i Don Vasylem

Polityk jakiś czas temu ujawnił, że podczas ceremonii w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach przystąpił do Zakonu Rycerzy Jana Pawła II Wielkiego. Po zrzeknięciu się immunitetu nie zamierzał rozpaczać. "Impreza była wczoraj, przy okazji świętowałem zrzeknięcie się immunitetu" - wyjawił Łukasz Mejza i dodał, że wziął udział w przyjęciu jego przyjaciela. Na portalu X (dawniej Twitter) nie brakuje wideo z głośnej imprezy. Internauci już skomentowali poczynania twarzy związanych z PiS. "Oskarek nie na kolegów w swoim wieku?", "Co to jest za uniwersum", "To jest hit. Ale ekipę żeście zmontowali" - można przeczytać.