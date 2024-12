Tomasz Jakubiak przebywa aktualnie w Izraelu, gdzie najprawdopodobniej przeszedł operację, która ma pomóc mu wrócić do zdrowia. - Mam nadzieję, że w środę (4 grudnia - przyp. red), wyląduję na stole i zaczniemy zabawę na ostro i będziemy wykopywać dziada ze mnie - wyznał tuż przed wylotem do Tel Awiwu. Przypomnijmy, że znany kucharz we wrześniu 2024 roku poinformował, że zmaga się z rzadkim nowotworem. Na pomoc ruszyli m.in. znajomi z programu "MasterChef", którzy zorganizowali charytatywną kolację, z której zebrane środki zostaną przeznaczone na leczenie prezentera. Teraz Jakubiak wrócił pamięcią do szlachetnego wydarzenia.

Tomasz Jakubiak podsumował charytatywną kolację. "Nie wiem, czy słowa są w stanie wyrazić..."

Od chwili, gdy gruchnęła informacja o pogorszeniu stanu zdrowia Jakubiaka, jego fani chętnie towarzyszą mu w drodze do odzyskania zdrowia - pod jego postami roi się od słów wsparcia. Wesprzeć prezentera można było także za pomocą wirtualnej zbiórki. 1 grudnia przyjaciele Jakubiaka zorganizowali także charytatywną kolację, która przyniosła ogromną sumę - 200 tys. zł. Choć kucharz nie kryjąc wzruszenia wielokrotnie wyrażał swoją wdzięczność za hojność darczyńców, teraz raz jeszcze podsumował wyjątkowe wydarzenie. W ostatnim poście na Facebooku zwrócił się do wszystkich, którzy wzięli udział w głośnej kolacji. "Kochani, nie wiem, czy słowa są w stanie w pełni wyrazić moją wdzięczność za to, co stworzyliście. To był wieczór pełen miłości, smaków i wzruszeń - wszystko to dzięki wam i waszym wielkim sercom" - zaczął. Następnie drobiazgowo podziękował niemal każdemu z osobna za wkład w organizację przedsięwzięcia - wśród nich znaleźli się m.in. kucharze, kelnerzy, organizatorzy i współpracownicy Jakubiaka.

Patrycja Markowska wystąpiła na charytatywnej kolacji na rzecz Tomasza Jakubiaka. Znają się od dzieciństwa. "Ciężko było w to uwierzyć"

Wśród adresatów podziękowań znalazła się także Patrycja Markowska, która wraz z zespołem zagrała koncert podczas charytatywnej kolacji. Piosenkarka nie ukrywa, że z początku nie mogła uwierzyć w druzgocącą informację o chorobie Jakubiaka, którego poznała jeszcze w dzieciństwie. - Bardzo mi ciężko było w to uwierzyć, bo Tomek jest pełen życia. Do tej pory jest pełen życia. Do tej pory ma błysk w oku - powiedziała w rozmowie z Plejadą.