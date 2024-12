W rodzinie Martyniuków atmosfera w grudniu nie jest zbytnio świąteczna. Najpierw Daniel Martyniuk nagrał InstaStories skierowane do ojca, na którym narzeka, że ten daje zarobić innym, a nie jemu. Później głos w dyskusji zabrała Danuta Martyniuk, która stwierdziła, że jej syn jest ćpunem, narkomanem i żeruje na Zenku. Na to wszystko włączył się ksiądz.

Danuta Martyniuk ma już dość. Postawiła synowi ultimatum

Po ostatnim incydencie z synem Danuta Martyniuk ma już dość. W rozmowie z "Faktem" przyznała, że boi się już nawet kontaktu telefonicznego z nim. - Ja już się boję telefonów odbierać, bo myślę, że to Daniel dzwoni z jakimiś krzykami i wyzwiskami. Że znów będzie mnie obrażał, będąc pod wpływem. To jest tragedia. (...) Teraz stawiamy mu ultimatum: albo się pójdzie leczyć, albo się od niego całkowicie odcinamy i zrywamy kontakty. Nie będzie już wybaczania. Niech idzie do pracy i sam zadba o siebie - zrozpaczona Danuta Martyniuk opowiedziała "Faktowi" po ostatnim incydencie z synem. PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Danuta Martyniuk grzmi: Daniel to ćpun

Ksiądz umoralnia Martyniuka: Niech prosi Boga o przebaczenie

Głos w sprawie zabrał jeden z duchownych, zaprzyjaźnionych z redakcją ShowNews. W opinii księdza, zachowanie Daniela Martyniuka to "gruby grzech". - Ojciec i matka to są najbliżsi dla człowieka. Daniel sam siebie ukarał, bo to nie Bóg karze, tylko człowiek siebie ukarze. Niech sobie poczyta Pismo Święte. Daniel łamie w ten sposób Dziesięć Przykazań Bożych, bo pierwsze przykazanie względem bliźniego brzmi "Czcij ojca swego i matkę swoją". Potem jest dopiero "Nie zabijaj", "Nie cudzołóż" i "Nie kradnij". To jest gruba sprawa, a jeżeli publicznie się to robi, to jest już poważna sprawa. Daniel popełnił gruby grzech - powiedział duchowny. - Niech prosi Boga o przebaczenie. Jak może się tak dziecko zachować względem ojca? Przede wszystkim do spowiedzi musi pójść i prosić o przebaczenie. Musi być szczera spowiedź, potem Daniel musi żałować za grzechy i zadośćuczynić jeszcze. Musi naprawić krzywdy bliźniemu, czyli ojcu. Powinien iść, przeprosić, powiedzieć :"Tato, przepraszam cię, uniosłem się" i prosić go o przebaczenie - dodał ksiądz portalowi ShowNews.

