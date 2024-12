Derpieński konfrontuje się z zarzutami o udawaną biedę. Krótka piłka

Caroline Derpieński skutecznie dba o to, aby było o niej głośno. Niedawno żaliła się, że jej relacja z "Dżakiem" to już historia, a całe jej "dollarsowe" życie było jedynie kreacją. Celebrytka narzekała, że nie ma za co żyć. W sieci pokazywała swoją świecącą pustkami lodówkę i informowała, że łapie się każdego zajęcia, aby zarobić. Jak się jednak okazało, Derpieński wróciła do "dollarsowego" życia szybciej niż sądzono. Tym razem celebrytka zamierza podbić muzyczny rynek. Ostatnio zorganizowała sesje Q&A w temacie swojego świątecznego utworu. Derpieński została skonfrontowana przez jednego z fanów.

Zobacz wideo Caroline Derpieński orze jak może. Nagrała świąteczną piosenkę. Zdetronizuje Godlewską?

Caroline Derpienski reaguje na zaczepki. Mówi o rzekomo udawanej biedzie. "Nie kłamałam"

Caroline Derpieński po chwili życia w biedzie postanowiła znowu zawalczyć o swoją karierę w show-biznesie. Tym razem stwierdziła, że zostanie piosenkarką i podbije muzyczny rynek świąteczną piosenką. Czy ma szansę na powtórzenie sukcesu sióstr Godlewskich? To się jeszcze okaże, ale wygląda na to, że Derpieński ma ambicję na wielki świąteczny hit. W najnowszej sesji Q&A celebrytka postanowiła porozmawiać z fanami o swoim nowym utworze. Jeden z internautów postanowił skonfrontować celebrytkę i zapytał ją m.in. o relację z Dżakiem. "To ty wreszcie jesteś z tym 'Dżakiem' czy nie. Ładnie tak okłamywać wszystkich, że biedna, że to i owo?" - napisał. Derpieński postanowiła od razu zareagować na te słowa. Celebrytka twierdzi, że nigdy nie "udawała", że jest biedna, a to czy jest w związku, nie powinno nikogo interesować.

A co ci za różnica czy jestem z kimś w związku, czy nie? Taka informacja zmienia twoje życie? Kiedy byłam biedna, nie kłamałam. Było w "uj" ciężko, ale nie będę się sto lat użalać nad sobą, tylko działam, żeby coś w życiu zrobić

- odpowiedziała.

Caroline Derpieński ma plany na czas wizyty w Polsce. Wyjawi szczegóły ze swojego życia

W dalszej części swojej odpowiedzi Derpieński zwróciła się do autora wpisu. "Wyzywanie mnie tylko pokazuje, jak bardzo nie masz swojego życia, żyjesz życiem randomów z internetu i jak bardzo smutnym człowiekiem jesteś. Bieda to nie jest stan materialny, a to, jak się czujesz samemu ze sobą" - podsumowała. Na tym nie koniec, bo celebrytka zapowiedziała, że szczegóły ze swojego życia prywatnego zdradzi już podczas najbliższego pobytu w Polsce.