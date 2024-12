Tomasz Jakubiak jakiś czas temu ujawnił, że zmaga się z nowotworem. W wyniku choroby kucharz znacznie stracił na wadze. Niedawno opowiedział też w "Dzień dobry TVN" o tym, czym musi się mierzyć na co dzień. Aby zwiększyć szanse na wyzdrowienie, juror "MasterChefa" niebawem rozpocznie leczenie w Izraelu. Koszty takiej terapii przekraczają jednak jego możliwości finansowe. Na szczęście Jakubiak może liczyć na przyjaciół, którzy zorganizowali charytatywną kolację. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie kucharza. Jak wyglądały kulisy imprezy?

Impreza charytatywna dla Tomasza Jakubiaka przyciągnęła tłumy

Charytatywna kolacja, z której dochód zostanie przeznaczony na leczenie Tomasza Jakubiaka, odbyła się w niedzielę 1 grudnia w Gdańsku w Polsat Plus Arenie. Bilety na wydarzenie nie należały do najtańszych, a mimo to rozeszły się w mgnieniu oka. Cena za osobę wynosiła 499 złotych. Dzięki ogromnemu zainteresowaniu imprezą organizatorom udało się zebrać niemal 200 tysięcy złotych. Ponadto przeprowadzono licytację cennych przedmiotów, dzięki której również zbiórkę zasiliła spora suma pieniędzy. Na kolacji pojawiło się wiele znanych twarzy, między innymi: Anna Starmach, Daria Ładocha, Michel Moran, Tomasz Kammel, Abelard Giza, Kacper Ruciński czy Partycja Markowska.

Wśród gości znalazła się także Patrycja Markowska, która umiliła czas gościom swoim występem. Wokalistka poznała Tomasza Jakubiaka jeszcze w dzieciństwie, a po latach odnowili kontakt. Artystka nie ukrywa, że wieść o chorobie przyjaciela była dla niej druzgocąca.

Bardzo mi ciężko było w to uwierzyć, bo Tomek jest pełen życia. Do tej pory jest pełen życia. Do tej pory ma błysk w oku

- powiedziała w rozmowie z Plejadą. "Głęboko wierzę w to, że jego chęć życia, pogody ducha sprawi, że on pokona tę chorobę. Tomek jest taką osobą, która jest jak światło, że jak się gdzieś pojawia, to od razu wszystkim się humor polepsza. Ciężko mi było uwierzyć w to, że właśnie on dostał na plecy tak ciężką sytuację. Jest to dla mnie coś naprawdę bolesnego" - dodała.