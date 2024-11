Małgorzata Rozenek-Majdan jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego show-biznesu. "Perfekcyjna pani domu" występowała w wielu różnych produkcjach. Można do nich zaliczyć "Projekt Lady", "Azję Express" czy "Piekielny hotel". Współprowadziła też "Dzień dobry TVN". To jednak nie wszystko. Celebrytka pracuje już nad nowym projektem, którego będzie współautorką. Wszystko wskazuje na to, że format będzie miał swoją premierę w 2025 roku.

Małgorzata Rozenek-Majdan sprawdzi się w nowej roli. Wraca do TVN-u

Małgorzata Rozenek-Majdan dostała nowy program w TVN-ie. Wiadomo już, że sprawdzi się w nim jako prezenterka i współautorka. Póki co, celebrytka zdążyła już opowiedzieć kilka słów na temat formatu. W rozmowie z portalem Shownews postanowiła zdradzić szczegóły. "To jest o tym, żeby kobiety robiły to, co chcą, jak chcą, a my stwarzamy im do tego warunki. Już byliśmy na planie, rozpoczęliśmy pierwsze zdjęcia, program wchodzi najprawdopodobniej w jesiennej ramówce, bo ten program wymaga czasu" -wyznała Małgorzata Rozenek-Majdan. Premiera odbędzie się za niecały rok, ale nie ujawniono, na jakim kanale będzie emitowany. Zamierzacie oglądać?

Małgorzata Rozenek-Majdan szczerze o zarobkach. Mówi o oszczędzaniu

Małgorzata Rozenek-Majdan ostatnio udzieliła Onetowi wywiadu na temat zarobków. Nie da się ukryć, że oprócz kariery telewizyjnej, "perfekcyjna pani domu" jest też influencerką. Co więcej, marka osobista Rozenek została wyceniona przez "Forbesa" na 207 mln zł. Celebrytka opowiedziała nieco więcej na temat swojego podejścia do pieniędzy. "Jestem osobą dobrze zarabiającą, ale zdecydowanie nie tyle, żebym mogła pozwolić sobie na nieprzejmowanie się przyszłością. To jeszcze nie ten moment. Duże pieniądze zaczynają się wtedy, kiedy można przestać pracować - z myślą, że i dzieci są zabezpieczone, i ich dzieci być może też. Na razie zarabiam, ale też oszczędzam, bo łatwo jest wydać duże pieniądze, nawet bardzo łatwo" - wyznała. Dodała, że lubi żyć oszczędnie i racjonalnie. ZOBACZ TEŻ: Tak Małgorzata Rozenek spędza dzień Wszystkich Świętych. Nie poszła na cmentarz