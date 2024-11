Filip VI zasiadł na tronie 19 czerwca 2014 roku. W 2003 roku zdecydował się na ślub z dziennikarką, Letizią Ortiz Rocasolano. Para doczekała się właśnie nowych portretów, które wykonała wybitna, amerykańska fotografka, Annie Leibovitz. Ceniona artystka miała wolną rękę podczas podejmowania decyzji, co do portretów. Zostały one odsłonięte 27 listopada w Banku Hiszpanii. Autorka książek historycznych poruszających temat monarchii, Iwona Kielzner, w rozmowie z nami wyznała, co sądzi na ich temat.

Nowe portrety króla Filipa VI i królowej Letizii wzbudzają emocje. Ekspertka ocenia

Iwona Kielzner wyznała nam, co sądzi na temat nowych portretów króla Filipa VI i królowej Letizii. Podkreśliła, że prawdopodobnie para królewska, mimo wszystko, miała coś do powiedzenia w kwestii doboru scenerii i ubioru. Dodała, że królowa regularnie jest chwalona za wyszukane stylizacje. I tym razem nie zawiodła w tej sferze. "Letizia ubrała czarną, drapowaną suknię bez ramiączek oraz przepiękną satynową pelerynę w kolorze niemal identycznym z czerwienią widniejącą na fladze i w herbie królestwa. Peleryna nie okrywa jednak ramion królowej, ale została udrapowana w taki sposób, że wygląda jak szal. Natomiast dół sukienki przywodzi na myśl spódnice flamenco, tańca wywodzącego się z tradycji andaluzyjskich Romów, który dziś wszystkim kojarzy się właśnie z Hiszpanią. (...) Nawiasem mówiąc, kreacja Letizii pochodzi z lat czterdziestych. Naszyjnik, który zdobi jej szyję, jest jeszcze starszy, pochodzi z 1906 roku, bo właśnie wówczas trafił do rodziny królewskiej jako prezent ślubny od króla Alfonsa XIII dla jego żony, Wiktorii Eugenii i od tej pory jest przekazywany z pokolenie na pokolenie" - oceniła Iwona Kielzner.

Autorka książek o royalsach poruszyła również temat stylizacji Filipa VI. Król był ubrany w wojskowy mundur, przepasany błękitną szarfą Orderu Karola III, czyli najwyższego odznaczenia cywilnego Królestwa Hiszpanii. Ekspertka oceniła również dobór miejsca sesji, który wybrała sama fotografka. "Parę sfotografowano w Sali Gaspariniego w Pałacu Królewskim w Madrycie, oficjalnej rezydencji królów Hiszpanii, aczkolwiek rodzina królewska, jak wiadomo, mieszka w Pałacu Zarzuela. (...) Spektakularny, bogaty wystrój sali z całą pewnością kłóci się z opinią najbiedniejszej rodziny królewskiej, która przylgnęła do hiszpańskiej monarchii (majątek Filipa VI jest o przeszło 200 razy mniejszy niż majątek Karola III). Poza tym amerykańskiej fotografce udało się stworzyć zdjęcie, które jest jednocześnie bardzo malarskie i wręcz przywodzi na myśl obrazy Diego Velásqueza, nadwornego portrecisty króla Filipa IV. I sądzę, iż to podobieństwo jest celowe" - stwierdziła Iwona Kielzner.

Ekspertka zachwala portrety króla Filipa VI i królowej Letizii. Tak ujęła to w słowa

Ostatecznie Iwona Kielzner przekazała nam, że portrety należą do najlepszych zdjęć członków współczesnych monarchii. Dodała, że są też przykładem, jak takie fotografie powinny wyglądać. Podkreśliła także, że w Hiszpanii monarchia panuje, ale nie rządzi, tylko spełnia ważną rolę. Przede wszystkim symbolizuje jedność i trwałość państwa. Zdaniem ekspertki fotografka bardzo dobrze to uchwyciła. Zdjęcia mogą wywołać pozytywne odczucia, szczególnie po trudnych chwilach w kraju, takich jak np. powodzie w Walencji i gniew obywateli w stronę monarchii. "Fotografie Leibovitz, której udało się uchwycić zarówno monarszy majestat Filipa VI i jego małżonki, jak i również połączyć tradycję i nowoczesność współczesnej monarchii, z pewnością wyświadczyła samemu królowi, a także hiszpańskiej Koronie wielką przysługę" - podsumowała autorka książek o członkach rodzin królewskich.