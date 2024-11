Klaudia Halejcio jakiś czas temu stała się pełnoetatową influencerką. Porzuciła aktorstwo na rzecz działalności w sieci, która sprawia jej wiele radości. Na jej profilu pojawiają się komediowe filmiki oraz ujęcia z życia codziennego. Gwiazda doczekała się córki, która ma trzy lata. Celebrytka postanowiła wystąpić w reklamie z Nel.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Caroline wzięłaby udział w reklamie fast fooda? "Zrobiłabym burgera za 150 zł"

Córka Klaudii Halejcio wystąpiła w reklamie. Dumna mama pokazuje pracę zza kulis

W serwisie YouTube na kanale Klaudii Halejcio można znaleźć film, który ukazuje kulisy kręcenia reklamy. Celebrytka była wniebowzięta. "To była wyjątkowa chwila - moje dziecko po raz pierwszy przeżyło przygodę na planie filmowym. Dla niej to niesamowite przeżycie, a dla mnie? Czysta radość i ogromna duma" - napisała. Zauważyła, że jako dziecko zaczynała podobnie. Traktowała to jako nagrodę i przywilej. "Teraz widzę tę samą ekscytację w jej oczach - odkrywa, jak wspaniałe i inspirujące może być takie doświadczenie. Sami zobaczcie, jak świetnie się bawiła - dla dziecka plan zdjęciowy to totalna atrakcja! Nie mogę przestać się uśmiechać, widząc, że idzie moimi śladami" - czytamy w opisie filmu. Trzylatka wzięła udział w reklamie, w której piekła pierniki we współpracy ze znaną marką. W przygodzie nie towarzyszył córce tata, ale nie zapomniał wspomnieć o tym ważnym dla niej wydarzeniu w sieci.

Nel kosi pierwszy poważny hajs w reklamie. Kto wie, może pójdzie w ślady matki i zacznie podbijać świat show-biznesu?

- napisał na InstaStories Oskar Wojciechowski.

Jak wyglądał ten wyjątkowy dzień?

Klaudia Halejcio wyjawiła, że córka już od piątej rano czekała, by ruszyć w podróż. Jak wyjawiła aktorka, Nel nie mogła spać z podekscytowania. Gdy dojechały na miejsce, na trzylatkę czekała już "strefa powstawania pierników". Córka influencerki ubrana w czerwony fartuszek ochoczo wzięła się do pracy i szybko przyswajała wskazówki dawane przez mamę. Najpierw przygotowała masę na ciasto, a później dekorowała pierniki. "Byłaś bardzo grzeczna, pięknie zagrałaś, super się bawiłaś" - chwaliła córkę celebrytka.