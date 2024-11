Kasia Moś dała się poznać jako dawna reprezentantka Polski na Eurowizji. Kontaktuje się z fanami za pomocą mediów społecznościowych. Co pewien czas przekazuje odbiorcom informacje o nowościach w sferze prywatnej. Nie da się ukryć, że wiele osób interesuje się jej życiem miłosnym. Jeszcze niedawno Kasia Moś w programie "Dzień dobry TVN" mówiła o nieudanym związku, z byłym już narzeczonym Maciejem Malinowskim. Później chwaliła się nową miłością. Teraz wyszło na jaw, że Kasia Moś i Łukasz Grabarczyk spodziewają się dziecka. Artystka ogłosiła to w zabawny sposób.

Kasia Moś ogłosiła, że jest w ciąży! Podzieliła się z fanami radosną nowiną

Kasia Moś postanowiła ogłosić światu, że zostanie mamą. Zrobiła to w zabawny sposób. Od zawsze podkreślała, że dużą częścią jej życia są psy. Pupile wzięły udział w nagraniu na jej profilu. Kasia Moś opublikowała materiał, w którym czytała tajemniczą książkę. - Ktoś ogłosił dziś nas na sośnie, że ktoś w Kasi brzuszku rośnie. Nelcia wszystko usłyszała i Dzyndzlowi powiedziała. W pierwszej chwili radość wielka. Tu pojawia się rozterka. Chwila, zaraz, jak to będzie, czy nam karmy nie ubędzie? (...) Miejsce czeka już na ciebie, będziesz z nami miał jak w niebie. Przychodź w muszce lub krawacie. Czekamy na ciebie, bracie - czytała artystka, opowiadając, że wkrótce w rodzinie pojawi się "pierwszy ludzki brat". Kasia Moś i Łukasz Grabarczyk czekają na narodziny chłopca. Co sądzicie o takim ogłoszeniu o ciąży?

Kasia Moś podzieliła się wiadomością o ciąży. Fani nie posiadają się z radości!

Fani docenili sposób, w jaki Kasia Moś przekazała informację o ciąży. Obserwatorzy gwiazdy rzucili się do składania gratulacji. "Gratuluje, pani Kasiu", "Ojej, jak pięknie przekazana wiadomość. Gratulacje", "OMG, gratulacje" - pisali fani. Głos zabrał również brat artystki, Mateusz Moś." Cieszę się nie mniej, niż Dzyndzel, choć tak merdać ogonkiem nie potrafię. (...) Podzielę się wszystkim z największą miłości. Będzie silny i niezłomny, gdyż bytomskie geny w nim drzemią. Jestem przeszczęśliwy jako brat" - napisał pod postem. ZOBACZ TEŻ: Syn Kayah pojawiał się w mediach jako chłopiec. Dziś ma 25 lat i poszedł w ślady słynnego taty