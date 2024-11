Zofia Zborowska jest mamą dwóch córek - trzyletniej Nadziei i półrocznej Jaśminy. Aktorka, która jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, nie zalicza się do grona celebrytek, które przerabiają każde zdjęcie i przykrywają je masą filtrów. Zborowska często pokazuje się bez makijażu, w "domowych" ubraniach i nie udaje, że macierzyństwo zawsze jest łatwe. Takie podejście docenia wiele kobiet, które wielokrotnie dziękowały aktorce, że nie lukruje rzeczywistości.

Zofia Zborowska pokazała, jak karmi córkę piersią. Pod postem nawiązała się dyskusja

Zofia Zborowska do wielu publikacji w mediach społecznościowych podchodzi z dużym dystansem. M.in. gdy była w pierwszej ciąży, żartobliwie porównała swoją naturalną fotografię do profesjonalnego zdjęcia z sesji ciążowej Klaudii Halejcio. "Zastanawiam się, co robię źle w tej ciąży? Halo, Klaudia Halejcio, jakieś rady" - pisała wówczas z rozbawieniem. Tym razem Zborowska zdecydowała się na podobny krok. Na Instagramie opublikowała odważny kadr, na którym karmi piersią córkę. Na fotografii jest w pełnym makijażu i z idealnie ułożonymi włosami.

Zawsze tak wyglądam jak karmię. Zawsze

- podpisała żartobliwie post. Zdjęcie wywołało ogromne poruszenie. Zaledwie w godzinę zdobyło kilkanaście tysięcy polubień, a pod wpisem pojawiła się masa komentarzy. Zdecydowana większość osób chwaliła Zborowską, że przyczynia się do normalizowania karmienia piersią i dziękowała jej za podzielenie się osobistym kadrem. "Wszystko się na tym zdjęciu zgadza. Piękna kobieta z pięknym biustem karmi piękne dziecko", "Internet nam wyprał mózgi i wcale nie wszystko musi być takie idealne, pozowane i prosto spod skalpela, jak niektórzy pokazują w necie. Bądź sobą i nie zmieniaj się", "Kocham cię! Chociaż pokazujesz prawdę, jakie jest macierzyństwo" - czytamy.

Zofia Zborowska tak reagowała na kontrowersyjny wpis Agnieszki Kaczorowskiej

Kilka lat temu mogliśmy dowiedzieć się, że znacznie inne podejście do mediów społecznościowych ma Agnieszka Kaczorowska. Kontrowersje wywołał wpis celebrytki, która skarżyła się na "modę na brzydotę", zarzucając kobietom, że epatują ruchem body positive czy niedoskonałościami. Wiele osób odebrało wówczas wpis Kaczorowskiej jako przytyk w stronę Zofii Zborowskiej. Aktorka odniosła się do tego na InstaStories. "Cholernie trudno się to czyta i mimo że część z was uważa, że ten post jest wymierzony we mnie, to ja tak tego nie odbieram. Ten post jest wymierzony w samą Agę. Nie wyobrażam sobie presji, pod jaką ona żyje. Ale jedno jest pewne. Jest wystarczającą, piękną i wspaniałą dziewczyną" - napisała Zborowska.