Ostatnio jest bardzo głośno o pojednaniu Dody i Edyty Górniak, do którego doszło na finale programu "Taniec z gwiazdami". Wokalistki nie żywią już do siebie urazy, a nawet spotkały się na trzygodzinną rozmowę. Wszystkim pochwaliły się w sieci. - Wiemy, że czekaliście na ten moment, oto on! - mówiła Doda na relacji. - Pragniemy zainspirować, że warto być otwartym, odważnym, dobrym, czułym - dodała zadowolona Edyta Górniak. Zachowanie piosenkarek nie umknęło Joannie Koroniewskiej.

Zobacz wideo Krupa opowiada o pojednaniu Górniak i Dody. Ależ słowa

Joanna Koroniewska zadzwoniła do Doroty Szelągowskiej. Maciej Dowbor nie miał tego usłyszeć

Joanna Koroniewska słynie z publikowania humorystycznych treści w sieci. Ostatnio na jej instagramowym profilu pojawiło się nagranie, na którym odniosła się do pojednania Edyty Górniak i Dody, a także Ewy Chodakowskiej i Marioli Bojarskiej-Ferenc. Zainspirowana zachowaniem celebrytek aktorka postanowiła zadzwonić do swojej przyjaciółki Doroty Szelągowskiej, z którą na żarty "kłóci się" w mediach. - Pogódźmy się, kocham cię - powiedziała wzruszona Koroniewska, co spotkało się z ciepłym odzewem. - No ja ciebie też - powiedziała Szelągowska. Później projektantka wnętrz wypaliła coś, czego siedzący obok mąż Koroniewskiej nie powinien usłyszeć. - Jezu, ale dobrze, że Dowbor zgolił wąs, bo już tak obleśnie wyglądał. Masakra to była jakaś - odparła. Po tych słowach prezenter chwycił za telefon żony i zakończył rozmowę z Szelągowską. Lubicie ich żarty? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

Internauci rozbawieni filmikiem Joanny Koroniewskiej. "Leżę i wyję"

Pod publikacją Joanny Koroniewskiej zaroiło się od komentarzy rozbawionych internautów. "Leżę i wyję. Jesteście cudowni", "Urokliwa i przepiękna jest wasza przyjaźń. Super oglądać, jak się droczycie", "Zabierzcie się za reżyserię komedii. Koniecznie, bo aktorstwo macie we krwi", "Uwielbiam was, komedia!", "Najwspanialsi, kocham wasz dowcip", "Dziękuję za poprawę humoru" - czytamy w komentarzach. ZOBACZ TEŻ: Pojednanie diw. Ekspert ocenia zachowanie Górniak i Dody. Mówi o braku szczerości i teatralnej postawie