Julia Wieniawa po dłuższym okresie spędzonym na słońcu postanowiła zregenerować włosy u specjalistki. Sama przyznała, że jej pasma potrzebują solidnego nawilżenia po "indonezyjsko-kolumbijskich" przygodach. To jednak nie wszystko. Gwiazda postawiła na totalną metamorfozę swoich pasm. - Może też odświeżymy trochę kolorek... - zapowiedziała. Jak wyszło?

REKLAMA

Zobacz wideo Wieniawa w Hollywood? Malajkat ocenia!

Julia Wieniawa zaskoczona przemianą włosów. "Powiedziałam rób, co chcesz"

Aktorka i wokalistka postanowiła dodać nie tylko swoim stylizacjom najmodniejszego koloru jesieni, ale i swoim włosom. "Powiedziałam Marcie rób, co chcesz" - zapowiedziała Wieniawa, wspominając o stylistce fryzur. Finalnie pokazała się fanom w delikatnych falach z pasemkami. "Omg nie wiem, co o tym myśleć. Dałam Marcie wolną rękę i zrobiłyśmy dla funu bordowe pasemka" - opisała gwiazda. - Nigdy w życiu nie miałam żadnego koloru na włosach - dodała. Kolorowe szaleństwo już zostało skomentowane przez internautów. "Przepiękna", "Spoko, lubię kolor", "Mój wymarzony" - czytamy pod najnowszą rolką Wieniawy. Co sądzicie?

Julia Wieniawa podbija nie tylko Polskę, ale i Francję. Pamiętacie jej debiut na wybiegu?

Wystylizowane włosy Wieniawy widzimy na każdej sesji fotograficznej, ale szczególną uwagę aktorka zwróciła na siebie podczas pokazu w Paryżu. Jej subtelne fale, podobne do tych, które ma na ostatniej rolce, podkreślały anielską suknię. Sukces aktorki został skomentowany przez Ewę Minge. "Każdy polski akcent na światowych wybiegach jest znaczący. Dzięki kolejnym osobom, które pokazują nasz kraj od strony sukcesu, jesteśmy postrzegani jako silny, ciekawy, warty zainteresowania i inwestycji naród. Jako Polacy lubimy deprecjonować takie sytuacje, umniejszać im, ale uważam, że to bardzo duży sukces i Julia doskonale sobie poradziła" - przekazała nam projektantka. "Kto wie, może dzięki temu pojawieniu się w światowych mediach jej kariera, nie tylko twarzy marki, która ją zaprosiła, ale także aktorki nabierze rozpędu i podbije światowe kino, czego z całego serca jej życzę" - podkreśliła.