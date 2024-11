Ogórek marzy, by zostać dyrektorką w TVN. Kurska studzi jej zapał

Disco polo królowało na antenie TVP, gdy prezesem stacji był Jacek Kurski. Po głośnych zmianach zrezygnowano z tego gatunku muzyki. Wyszło na jaw, że podczas sylwestra Polsatu publika zebrana w Toruniu i przed telewizorami usłyszy zaledwie pięć piosenek w tym stylu. Magdalena Ogórek zapytana przez Plotka o ten wybór, nie była zbyt wylewna w ocenie. Zdaje się, że nawiązała do wymarzonego stanowiska. - Taki zakres decyzji będę rozważać wówczas, gdy otrzymam propozycję objęcia funkcji dyrektora programowego grupy TVN - usłyszeliśmy. Joanna Kurska miała więcej do powiedzenia na temat disco polo. - Wszyscy świetnie bawią się przy tej muzyce. (...) Gdy byłam dyrektorem programowym w Telewizji Polskiej, osobiście zadzwoniłam do Zenka Martyniuka i poprosiłam, by zagrał na 'Sylwestrze Marzeń'. Zagrał i TVP pierwszy raz od lat wygrała z Telewizją Polsat - podsumowała. Żona byłego prezesa TVP chętnie przygląda się poczynaniom władz telewizji i chętnie wytyka potknięcia. Tym razem nawiązała do własnych kompetencji i oceniła, czy Magdalena Ogórek nadawałaby się na dyrektorkę programową jakiejkolwiek stacji.

Joanna Kurska zareagowała na wyznanie Magdaleny Ogórek. Ależ słowa

Magdalena Ogórek mierzy wysoko. Ze słów prezenterki i byłej kandydatki na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wynika, że czeka na taką propozycję. Zapytaliśmy Joannę Kurską o zdanie. Nie omieszkała wbić szpili obecnym decydentom stacji.

Zarządzanie telewizją jest naprawdę trudne i na palcach jednej ręki można wymienić osoby, które to potrafią. Jak bardzo nie potrafią ci, którzy próbują zarządzać teraz TVP obserwujemy w wynikach oglądalności. Telewizja szybko weryfikuje kompetencje

- powiedziała była szefowa "Pytania na śniadanie".

Na tym jednak nie poprzestała. Nie jest do końca przekonana, czy prowadząca "W tyle wizji" sprawdziłaby się w tej roli. - Dyrektor programowy jest kluczową postacią w stacji, odpowiada bezpośrednio przed prezesem. To program w telewizji jest najważniejszy! I to są olbrzymie możliwości, dla dyrektora z horyzontami, z wizją, z charyzmą, który rozumie, że trzeba iść za głosem widzów. Jeśli Magda Ogórek poszłaby w tę stronę, miałaby szanse przywrócić Polakom normalną komercyjną telewizję, która do tej pory była szczujnią założoną przez ubeków zatrudniającą resortowe dzieci - zakończyła w niewybrednych słowach.

Kurska oceniła kompetencje Ogórek. Widzi ją jako dyrektor programową stacji?

Nasuwają się pytania czy Magdalena Ogórek ma odpowiednie doświadczenie, by pełnić takie stanowisko. Żona Jacka Kurskiego nie jest przekonana. - Nie wiem, znam ją tylko z prowadzenia programów. To piękna i inteligentna kobieta, bardzo dobra prowadząca i można ją zaliczyć do kategorii anchorwoman. Pamiętajmy jednak, że wielu prowadzących chciało zarządzać telewizją, znam absolutnie nielicznych, którym się to udało i cały tłum, którym się wydawało, że potrafią a nie potrafili, w związku z czym jedynie nienawidzą i zazdroszczą tym pierwszym - wyznała była szefowa "Pytania na śniadanie" i zwróciła się do Ogórek. - Życzę Magdzie, żeby znalazła się wśród tych pierwszych, ale jak będzie, to życie pokaże - dodała Joanna Kurska.