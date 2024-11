Maciej Pela ma problem. Nie wie, gdzie spędzi zimę

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela jakiś czas temu podjęli decyzję o rozstaniu. Temat cały czas przewija się w mediach z uwagi na kolejne komentarze obu stron. Niedawno tancerz i aktorka opublikowali nowe zdjęcia, które mają symbolizować rozpoczęcie kolejnego rozdziału. Być może pierwszym krokiem Peli w tym kierunku będzie zmiana miejsca zamieszkania? Właśnie na to wskazuje jego najnowsza relacja.

REKLAMA

Zobacz wideo Krupa o rozstaniu Kaczorowskiej z Pelą. "Kiedyś się kochaliście..."

Maciej Pela zastanawia się, gdzie spędzi zimę. "Cholera wie"

W wielu miejscach w Polsce spadł pierwszy śnieg. Posypało również u Peli, któremu najwyraźniej w żadnym stopniu nie przeszkadza spadek temperatury. Tancerz zdjął koszulkę, buty i skarpetki i zaczął robić pompki na tarasie. "Nie ma to tamto. Pinsę trzeba spalić" - pisał, nawiązując do swojego ostatniego posiłku, którym również pochwalił się na Instagramie. To jednak nie wszystko. Pela postanowił uprzedzić pytania internautów i od razu odpowiedział, czemu zdecydował się na trening na zewnątrz, a nie w ciepłym domu. "Czemu na dworze? Hartuję się. Cholera wie, gdzie spędzę zimę" - żartował. Myślicie, że tancerz planuje wyprowadzkę?

Rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli wywołało niemałe poruszenie. Głos zabrała nawet Doda

Piosenkarka pojawiła się na finale "Tańca z gwiazdami", gdzie udzieliła kilku wywiadów. W jednym z nich została zapytana o rozstanie aktorki i tancerza. Doda nie ukrywała, że nie spodobało jej się to, w jaki sposób Kaczorowska i Pela zakończyli relację. - To jest tragedia. To jest bardzo, bardzo złe. Na szczęście ja nie mam dzieci z żadnym z moich ex, też nie każdy związek mnie zaprowadził pod ołtarz... dzięki Bogu - zaczęła. Później jeszcze raz zwróciła uwagę na dzieci, które są najbardziej narażone w całej sytuacji. - Z biegiem lat, z biegiem doświadczeń, a zwłaszcza gdy ma się dzieci, raczej powinno się to wszystko zachowywać dla siebie. Ja sobie nie wyobrażam brać udziału w takich dramach - oznajmiła w rozmowie z portalem Party.pl. ZOBACZ TEŻ: Kaczorowska z przytupem zaczęła nowy etap w życiu. Zarzucono jej fałsz. Niewiarygodne, co odpisała!