Większość Polaków ubiera choinkę w grudniu. Niektórzy dopiero w Wigilię, ale są i też tacy, którzy pokusili się o drzewko świąteczne znacznie wcześniej. Jak ta kwestia wygląda u polityków? O to zostali zapytani przez kanał "orientuj.sie". Nie brakowało oryginalnych odpowiedzi.

Zobacz wideo Zawada o spędzaniu świąt. Jak u niej wyglądają?

Święta u polityków. Posłanka 2050 zaliczyła wpadkę

"Kiedy można ubierać choinkę?" - tak brzmiało pytanie zadane politykom na sejmowskim korytarzu. Piotr Kaleta z PiS-u postanowił nie robić tajemnicy. - Wydaje mi się, że o tym powinny decydować dzieci. Jeżeli w domu są małe dzieci, to one powinny decydować, że to już jest ten czas. Dorośli powinni tylko wykonywać ich polecenia - wyznał. Marek Suski z kolei ubiera choinkę przed samymi świętami. Dobrym dniem jest dla niego Wigilia. Jego opinię podziela Adam Dziedzic z PSL. - W moich stronach choinkę ubiera się w Wigilię. Sądzę jednak, że można to robić zawsze, na święta oczywiście - przekazał. To jednak wyznanie posłanki z Polski 2050 najbardziej zaskoczyło internautów. - Jezu, ubieram ją coraz później, powiem szczerze. Jak ktoś lubi, to niech sobie ubierze, to ładnie wygląda. Ja bardziej mam problem z jej rozbieraniem, bo zazwyczaj stoi za długo, aż wszystkie liście opadną. Niech sobie każdy ubiera jak lubi - odparła Barbara Oliwiecka. Internauci zwrócili uwagę na jej słowa, które wyśmiali w komentarzach.

No tak z choinki lecą liście

- zadrwił jeden z obserwujących. Warto zaznaczyć, że igły to inaczej przekształcone liście drzew iglastych. Zdecydowanie częściej mówimy jednak o spadaniu igieł z choinki niż liści.

Olga Frycz ubrała choinkę w połowie listopada. Co na to internauci?

Aktorka wywołała niemałe poruszenie ubraniem drzewka na ponad miesiąc przed Wigilią. "My już, a wy?" - oznajmiła radośnie. Nie zabrakło pod jej wpisem słów krytyki. "Nigdy! O nie. Listopad to nie ten miesiąc. To nie ta magia. Poza tym do świąt się opatrzy i to potem już nie to samo. To moje zdanie", "O nie! Dla mnie zaczyna się tydzień przed Wigilią. Nie lubię za szybko" - czytaliśmy. Znaleźli się też i tacy, którzy ubierają choinkę w podobnym terminie, co Frycz.