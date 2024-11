19 listopada w warszawskim Teatrze Capitol odbyła się premiera sztuki "Boeing Boeing" w reżyserii Wojciecha Adamczyka. Wydarzenie przyciągnęło plejadę rodzimych celebrytów. Do zdjęć fotoreporterom pozowali m.in. Edyta Zając, Daria Widawska, Michał Mikołajczak, Małgorzata Potocka, Agnieszka Michalska czy Katarzyna Skrzynecka.

Katarzyna Skrzynecka na ściance zapozowała z córką. Agnieszka Michalska zaskoczyła butami

Na premierę spektaklu Katarzyna Skrzynecka zabrała najbliższych. Aktorka pozowała do zdjęć z mężem Marcinem Łopuckim i córką pary Alikią. Skrzynecka na tę okazję wybrała klasyczną czarną sukienkę z długimi rękawami, do której dobrała buty na wysokim obcasie i błyszczącą torebkę. Kolor stylizacji przełamały fioletowe rajstopy. Aktorka zgrała się kolorystycznie z córką, która postawiła na fioletową, lekko rozszerzaną sukienkę i czarne kozaki przed kolano.

Na ściance można było zobaczyć także m.in. Agnieszkę Michalską. Aktorka, która zyskała ogromną rozpoznawalność jako Krysia w serialu "Lokatorzy", w ostatnim czasie coraz częściej pojawia się na branżowych eventach. Tym razem Michalska postawiła na jasne kolory. Aktorka miała na sobie białą sukienkę przed kolano, wykończoną krótką falbanką. Narzuciła na nią oversize'ową błękitną marynarkę. Zaskoczeniem stylizacji były buty - wysokie, białe kozaki. Zdjęcia gwiazd z premiery w Teatrze Capitol znajdziecie w galerii na górze strony.

Agnieszka Michalska stroni od show-biznesu. Wyniosła się z Warszawy

Agnieszka Michalska do obsady serialu "Lokatorzy" dołączyła w 1999 roku, a w serialu można było oglądać ją przez pięć lat. Rola Krysi niezwykle spodobała się widzom i zapewniła aktorce ogólnopolską rozpoznawalność. Michalska nie chciała jednak odcinać kuponów od rozpoznawalności, a w show-biznesie nie było o niej głośno. Kilka lat temu zrezygnowała z życia w mieście i wyprowadziła się z Warszawy. - Spędziłam ponad 20 lat w Warszawie, bardzo chciałam tam być, bardzo lubiłam to, co robię i naprawdę myślę, że wykorzystałam swój czas i potencjał. Kiedy przyszła pandemia i zaczęły się wyłączać teatry, plany zdjęciowe, to zrozumiałam, że nie mam co siedzieć w mieście, tylko jadę na wieś - opowiadała w "Dzień dobry TVN".