Beata Kozidrak od dekad jest jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesu, więc nie dziwi, że wzbudza spore zainteresowanie w mediach. Wokalistka Bajmu pojawiła się na gali charytatywnej Ten Typ Tak Ma, że Pomaga. Nie dało się jej nie zauważyć - wszystko przez stylizację oraz buty. Mogło już zaboleć od samego patrzenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozenek oceniła styl polskich gwiazd

Beata Kozidrak brylowała w świecącym garniturze. Buty mogły zaskoczyć

Uznana piosenkarka była jedną z gwiazd gali charytatywnej. Nie dało się ukryć, że przyciągała wzrok. Beata Kozidrak wskoczyła w czarny, świecący garnitur z siatką na wierzchu. Nie zapomniała oczywiście o dodatku - srebrnej torebce, która również świeciła. Jednak naszą uwagę przykuło obuwie celebrytki. Wokalistka zdecydowała się na białe, zabudowane buty z niezwykle wysokim obcasem i grubą podeszwą. Chodzenie w takim obuwiu zdecydowanie mogło sprawiać problemy. Piosenkarka postawiła na mocny makijaż oczu oraz długie, czarne paznokcie, co dodawało jej stylizacji zadziorności. U boku Kozidrak mogliśmy zobaczyć syna Zbigniewa Religii - Grzegorza, który tak jak ojciec jest lekarzem. W naszej galerii na górze strony zobaczycie całą stylizację Kozidrak.

Beata Kozidrak zaskoczyła! Zaprezentowała się w sukni ślubnej

W sieci zawrzało, gdy na profilu piosenkarki w mediach społecznościowych pojawiło się jej zdjęcie z sukni ślubnej.Na InstaStories mogliśmy zobaczyć nagranie, na którym Kozidrak kroczy w śnieżnobiałej stylizacji z welonem. Na filmie ukazano twarz "pana młodego". Wiele jednak wskazuje, że to aktor, a nie ukochany celebrytki. Przypominamy, że w 2016 roku Kozidrak rozwiodła się z Andrzejem Pietrasem, z którym była przez niemal cztery dekad. W wielu wywiadach wspominała, że ma nowego partnera, ale ten nie chce pokazywać się publicznie i dba o prywatność. Wyjawiła w rozmowie z Pudelkiem, że jest zaręczona. "Jestem szczęśliwa, jestem kochana i kocham" - przekazała. Internauci już snuli domysły, czyżby wokalistka zdecydowała się na drugi ślub? Mówiło się również o projekcie muzycznym i to właśnie była prawidłowa odpowiedź. Jak się okazuje, to zapowiedź piosenki "Kochaj mnie znów".