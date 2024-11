Nie da się ukryć, że kontrowersje związane z eurowizyjnym występem Blanki w 2023 roku sprawiły, że piosenkarka stała się krajową celebrytką. Świadczyć może o tym fakt, że wokalistka już niedługo pojawi się w "Tańcu z gwiazdami", a na koncie ma liczne imprezy dla największych stacji. Już niedługo Stajkow zagości na jednej z sylwestrowych imprez. W kuluarach plotkuje się, że ma zgarnąć za to wysokie wynagrodzenie. Gwiazda odniosła się do medialnych doniesień dość dosadnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Blanka robi międzynarodową karierę!

Tyle Blanka miała dostać za sylwestrowy występ. Piosenkarka ucina plotki

W niedzielę 17 listopada nie tylko dowiedzieliśmy się, że 15. edycję zwyciężyła Vanessa Aleksander. Ogłoszono, iż jedną z uczestniczek nadchodzącej 16. edycji "Tańca z gwiazdami" będzie właśnie Blanka. Gwiazda w rozmowie z portalem Pomponik wyjawiła, że już niedługo zacznie przygotowania do tanecznych zmagań, ale najpierw czeka ją koncert sylwestrowy. Jak sama twierdzi, Nowy Rok trzeba hucznie przywitać, ale nie wyjawiła szczegółów co do swojego występu. Dziennikarz serwisu Pomponik postanowił zapytać o wynagrodzenia gwiazd. Co roku wzbudzają niemałe poruszenie w mediach - szczególnie, gdy chodziło o rzekome, horrendalne stawki za Sylwester Marzeń w TVP. Podobno niektóre gaże za sylwestrowe show mają sięgać nawet do 400 tysięcy złotych! Piosenkarka jasno odniosła się do sprawy. "Nie jestem w stanie potwierdzić, bo każdy ma różne stawki i nikomu nie zaglądam do umów i do portfela, więc nie wiem" - zaznaczyła. Podkreśliła również, że ona nie dostaje takiego wynagrodzenia za pojedynczy występ.

Blanka na twoich urodzinach czy weselu?

Blanka wypracowała sobie miejsce na polskiej scenie muzycznej i często możemy ją zobaczyć na największych scenach. Nie jest przy tym skora do występów na prywatnych imprezach. Jak się okazuje, piosenkarce jeszcze się nie zdarzyło zaśpiewać na takim wydarzeniu. "Jakoś tak wyszło, że miałam inne koncerty w tym czasie, kiedy miałam takie propozycje" - uznała. Nie oznacza to jednak, że całkowicie się zamyka na ten rynek. "Raczej ciężko, natomiast nigdy nie mów nigdy. Zależy, jakie to są urodziny" - podsumowała temat.