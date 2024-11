Związek Dariusza Pachuta i Dody należy już do przeszłości. Sprawę postawił jasno sam podróżnik, który na początku października wystosował oświadczenie na ten temat. Niektórzy fani Pachuta chyba do tej pory mimo wszystko mają nadzieję, że on i wokalistka jeszcze się zejdą. 17 listopada obydwoje pochwalili się zdjęciami z oficjalnych wyjść, co rozbudziło ciekawość jednej z internautek.

Dariusz Pachut był z Dodą w studiu "Tańca z gwiazdami"? Pytanie go zaskoczyło

Niedzielny wieczór Doda spędziła w studiu "Tańca z gwiazdami", gdzie zasiadła na widowni finałowego odcinka. Ten moment przejdzie zresztą do historii, bo gwiazda za kulisami objęła Edytę Górniak, co może wróżyć, że zakończył się ich wieloletni konflikt. Tego samego wieczoru Pachut wrzucił z kolei zdjęcia z eventu jednej z marek, na którym zaprezentował się elegancko ubrany w białą koszulę i garnitur. Internautka opacznie zrozumiała, że celebryta również znajduje się za kulisami "Tańca z gwiazdami". Posypały się pytania. "Czy byliście tam z Dodą razem? Widziałam jej relacje w brązowej sukni" - napisała pod postem. Dariusza Pachuta komentarz ewidentnie zbił z tropu. Celebryta zareagował na niego w bardzo wymowny sposób, publikując emotikonkę mężczyzny z zażenowaniem przykładającego sobie dłoń do czoła. Screen znajdziecie w galerii na górze strony.

Dariusz Pachut tłumaczy się z głośnego oświadczenia

Jak dotąd tylko Dariusz Pachut odniósł się publicznie do rozstania z Dodą. Opublikował na ten temat oświadczenie, w którym pisał o tajemniczym zdarzeniu, które miało rzeko mieć miejsce podczas ich wspólnych wakacji w Turcji. O głośny wpis Pachut został zapytany podczas udziału w programie Mateusza Hładkiego. Pytany, dlaczego się na nie zdecydował, odpowiedział dość wymownie. - Tak wtedy czułem, nie żałuję tego - stwierdził. W programie Hładkiego pojawiają się także pytania od widzów. Jedna z fanek Pachuta postanowiła ponownie nawiązać do enigmatycznego wyjazdu do Turcji i zapytać, co tam się wydarzyło. Celebryta był nieco zakłopotany. - Podejście do zdrowego życia znacznie różni się pod kątem moim i Doroty. Tutaj była mała nieścisłość, tak się zdarzyło - odpowiedział.