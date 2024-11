Konrad Piasecki od ponad 30. lat jest aktywny zawodowo jako dziennikarz. Obecnie związany jest m.in. z telewizją TVN24, w której największą rozpoznawalność przyniosło mu prowadzenie programu "Kawa na ławę". Choć dziennikarz dziś może cieszyć się uznaniem, na które przez wiele lat pracował, w przeszłości życie nie szczędziło mu trosk.

Konrad Piasecki przeżył śmierć rodziców. Jego mama mierzyła się z potwornym bólem

Mimo sukcesów zawodowych, życie prywatne Konrada Piaseckiego obfitowało w przykre wydarzenia. Kilka lat temu Piasecki wyznał, że u jego mamy zdiagnozowano zwyrodnienie kręgosłupa, gdy miała 70 lat." Lekarze orzekli, że ponieważ mama jest sprawna i nie ma niedowładu, to lepiej nie ryzykować operacji. Żyła więc z potężnym bólem" - powiedział w rozmowie z portalem gazeta.pl. W efekcie, mama dziennikarza zaczęła sięgać po leki przeciwbólowe oraz nasenne, od których wkrótce się uzależniła. - Pierwszy alarm był taki, że telefon u rodziców długo dzwonił, nikt nie odbierał. Pojechałem do nich i zastałem mamę śpiącą. Kiedy nie mogłem jej dobudzić, wezwałem karetkę i powiedziałem, że to chyba przedawkowanie jakichś leków nasennych - wyznał w programie "Miasto kobiet". Sytuacja powtarzała się do momentu, kiedy Piasecki zastał mamę nieprzytomną - powiedział wówczas: "dość, tak dalej żyć się nie da". Kobieta trafiła do szpitala i wkrótce udało jej się wyjść z uzależnienia. W tym czasie jednak stan zdrowia obojga rodziców dziennikarza coraz bardziej się pogarszał. Niestety, w 2018 roku zmarła jego mama, a cztery lata później odszedł tata, który ostatnie lata życia spędził w domu opieki.

Konrad Piasecki nie wróci do TVP? "Nie mieści mi się to w głowie"

Konrad Piasecki zadebiutował w mediach w połowie lat 90. i od tamtej pory podejmował współpracę z wieloma rozgłośniami i stacjami telewizyjnymi. Jedną z nich była telewizja publiczna, której jednak nie wspomina dobrze. "Po moich doświadczeniach pracy w TVP pomysł przejścia do telewizji publicznej raczej nie mieści mi się w głowie" - wyznał po latach w rozmowie z Mariuszem Kowalczykiem z press.pl. Od września 2018 roku w TVN24 prowadzi program o tematyce politycznej "Rozmowa Piaseckiego", a także jest gospodarzem programu "Kawa na ławę". W 2015 został wyróżniony tytułem Dziennikarza Roku.

