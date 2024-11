Małgorzata Socha, której największą popularność przyniósł uwielbiany przez widzów serial "Przyjaciółki", jeszcze niedawno biegała po lesie z Natalią Kukulską w poszukiwaniu grzybów. Zbiory celebrytek były obfite, czym od razu pochwaliły się w sieci. Panie od lat się przyjaźnią. Ich znajomość zaczęła się bardzo ciekawie, bo od spotkania w warzywniaku. Tymczasem sezon grzybowy się już kończy, a Socha postanowiła wykorzystać jesienną aurę, która sprzyja bardziej inwazyjnym zabiegom kosmetycznym. Właśnie opublikowała w sieci nagranie, na którym pokazała, jak jej cera wygląda po jednym z nich.

Małgorzata Socha pokazała się po bolesnym zabiegu. "Czerwona i opuchnięta"

Małgorzata Socha jest uznawana za jedną z najpiękniejszych polskich aktorek. Fanki podziwiają jej kreacje podczas oficjalnych wydarzeń i zachwycają się jej młodzieńczą urodą. W wywiadach celebrytka podkreśla, że sekretem jej wyglądu jest przede wszystkim zdrowy tryb życia, który uzupełnia odpowiednio dobraną pielęgnacją. "Pytają mnie w wywiadach o moje sposoby na dbanie o urodę po ciężkim dniu na planie serialu. Odpowiadam sen i odpoczynek, ale to nie wszystko. Bardzo ważne są również dobrej jakości kosmetyki" - napisała na Instagramie. Aktorka co jakiś czas funduje sobie zabieg upiększający. Oddaje się wtedy w ręce specjalistów. Na InstaStories pokazała, jak jej twarz wygląda po bolesnym zabiegu.

Miałam dzisiaj przyjść, położyć się, miało być miło i przyjemnie, a było jak zawsze, czyli intensywnie. Nie wiem, czy dobrze to widzicie, w każdym razie jestem czerwona i opuchnięta. Kiedy będzie lepiej? Za dziesięć dni... Ale już jesteśmy po Halloween... coś ty mi zrobiła?

- zażartowała Socha, zwracając się do specjalistki od medycyny estetycznej. Nie wyjawiła jednak, na jaki zabieg się zdecydowała. Zdjęcia aktorki po wspomnianym zabiegu znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Małgorzata Socha skrytykowana za ostatnią zabawę z dziećmi. "Po co kopiować inne kraje"

Małgorzata Socha jeszcze niedawno świętowała z dziećmi Halloween. W rozmowie z Plejadą przyznała, że to dla dzieciaków najważniejsze święto, które wręcz kochają, bo mogą być zupełnie kimś innym i bawić się strachami. Aktorka pokazała w sieci także, jak przystroiła dom. W sekcji komentarzy pod publikacją zawrzało. "Nie, nie obchodzę tego i nie uczę dzieci, że to super święto i super zabawa, a za niedługo pierniczki i choineczka"; "Straszne, kult śmierci brrr nie dla mnie"; "Nie. Nie gotowi. Nie nasze 'święto'"; "A może tak byśmy wrócili do starych polskich tradycji. Jeśli gwiazdy by zaczęły promować, to mogłyby się przyjąć. Po co kopiować inne kraje" - narzekali w komentarzach. Więcej przeczytasz tutaj: Awantura pod postem Sochy. Poszło o Halloween. Fani piszą o "kulcie śmierci"