W sobotę 16 listopada odbędzie się 73. Finał konkursu Miss Universe. Gala odbędzie się w Meksyku. O koronę powalczą reprezentantki 127 państw. Nasz kraj reprezentować będzie Kasandra Zawal. W preeliminacjach kandydatki zaprezentowały się w strojach narodowych. Polka miała na sobie strój, który zainspirowany był... solą.

Miss Universe. Co ma wspólnego Kopalnia Soli w Wieliczce ze strojem narodowym reprezentantki Polski?

Konkurs Miss Universe ma bogatą tradycję. W tym roku najpiękniejsza kobieta we wszechświecie zostanie wybrana już po raz 73. Tradycyjnie podczas gali finałowej podczas jednego z wyjść kandydatki prezentują stroje narodowe. Są one inspirowane ich ojczyzną, między innymi folklorem, kulturą i sztuką. W tym roku Polka zaprezentowała się w spektakularnej kreacji. Inspiracja, która posłużyła do stworzenia stroju, była dość nieoczywista. Wiadomo już, skąd wziął się ten oryginalny pomysł.

Kostium symbolizujący jedno z bogactw naturalnych Polski: sól. Gale Finałowe Miss Polski odbywają się w Małopolsce, gdzie znajduje się słynna kopalnia soli w Wieliczce

- czytamy w mediach społecznościowych. "To także był dodatkowy element, który sprawił, że sól stała się tematem przewodnim stroju. Każdy element kreacji został wykonany ręcznie z niezwykłą dbałością o detale" - wyjaśniono na Instagramie. W tworzeniu kreacji kierowano się także ekologią. "Część materiałów użytych do stworzenia kreacji pochodzi z recyklingu" - zaznaczono. Zdjęcia stroju narodowego reprezentantki Polski znajdziecie w naszej galerii.

Kasandra Zawal będzie reprezentowała Polskę w konkursie Miss Universe. Kim jest?

Kasandra Zawal kilka miesięcy temu zdobyła koronę Miss Polski. Nasza reprezentantka w konkursie Miss Universe ma 28 lat i pochodzi z Wielkopolski. Na co dzień pracuje jako dziennikarka. Ma także wiele innych zainteresowań. "Jest utalentowana artystycznie, jej największą pasją jest śpiew, robi to, odkąd pamięta. Jako nastolatka była doceniania na ogólnopolskich konkursach wokalnych. Podczas studiów udzielała się w wielu projektach artystycznych, takich jak reklamy, teledyski i filmy krótkometrażowe" - czytamy w opisie kandydatki na instagramowym profilu Miss Polski.