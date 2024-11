Sandra Kubicka, odkąd na świat przyszło jej pierwsze dziecko, Leonard, bardzo aktywnie udziela się w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje kulisy swojego życia u boku syna. Teraz na temat rodzicielstwa otworzył się mąż celebrytki, Aleksander Baron. Kubicka wymownie zareagowała na słowa partnera.

Aleksander Baron nie chciał zostać ojcem. Szczere wyznanie męża Kubickiej

Syn Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona przyszedł na świat 16 maja 2024 roku. Od tamtej pory, rodzice Leosia regularnie dzielą się z internautami szczęściem u boku dziecka. Kubicka dzieli się pozytywnymi stronami macierzyństwa, otwarcie mówi także o kryzysach związanych z nową rolą w życiu. Nie jest tajemnicą, że Kubicka tak jak miliony innych kobiet, zmaga się z zespołem policystycznych jajników. Mimo to, zawsze głęboko wierzyła, że zostanie matką. Z najnowszego wywiadu, którego udzielił Aleksander Baron, wynika jednak, że nie podzielał on marzenia swojej wybranki. "Nie planowałem bycia ojcem, nie miałem takiej misji w głowie, albo przynajmniej nie wiedziałem, że ją mam. Wiem, że Sandra bardzo tego pragnęła" - zaczął w rozmowie z Wirtualną Polską. Dodał jednak, że nowe doświadczenie bardzo zmieniło jego poglądy. "Dopiero zrozumiałem, jak bardzo kocham być ojcem, jak Leoś przyszedł na świat. Kiedy wziąłem go w ręce, kiedy poczułem, że moje życie ma wyższy cel niż sprawianie sobie poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Teraz mam za kogo być odpowiedzialnym... Za Leonarda i za Sandrę. Po raz pierwszy w życiu poczułem, że dojrzałem" - przyznał.

Sandra Kubicka wymownie reaguje na słowa męża. "Godzę życie zawodowe z macierzyństwem"

Słowa wypowiedziane przez męża spotkały się z zastanawiającą reakcją Kubickiej. Na swoich InstaStories opublikowała fragment rozmowy, w którym Baron opowiadał o ogromie obowiązków domowych, z którymi mierzy się w ostatnim czasie. Treść opatrzyła wymownymi emotikonami przedstawiającymi twarz klauna. W następnej relacji celebrytka zwróciła się do dziennikarza przeprowadzającego rozmowę. Podziękowała mu za to, że ten dostrzegł, że młoda mama nie tylko zajmuje się dzieckiem, ale z powodzeniem realizuje się zawodowo. Czyżby nie obyło się bez uszczypliwości wobec słów męża? "Dzięki, bo już myślałam, że nic innego nie robię, tylko siedzę w domu z dzieckiem 24/7, bo muszę. Czyli godzę życie zawodowe z macierzyństwem. A jednak się da" - wyznała. Zdjęcia znajdziesz w naszej galerii.