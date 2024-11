Tuchlińska pokazała kadr z córką. Uwagę zwraca jeden detal

Patrycja Tuchlińska jest związana miliarderem Józefem Wojciechowskim. Ich relacja od początku wzbudzała ogromne kontrowersje, bo modelka poznała partnera kiedy miała 23 lata, a on... 70. 47-letnia różnica wieku dla wielu była całkowitym szokiem. Zakochani poznali się w hotelu w Krynicy-Zdroju, gdzie Tuchlińska przechadzała się po wybiegu podczas pokazu Ewy Minge. Chociaż wielokrotnie sugerowano, że taki związek prędzej czy później rozpadnie się z hukiem, to para żyje swoim życiem i nie przejmuje się tego typu spekulacjami. Zakochani jakiś czas temu założyli rodzinę i wygląda na to, że wiodą bardzo szczęśliwe życie. Co jakiś czas w mediach społecznościowych modelka pokazuje swoje dzieci. Właśnie udostępniła zdjęcie z córką.

Patrycja Tuchlińska opublikowała zdjęcie z córką. Mama i córka całe w bieli

Tuchlińska i Wojciechowski wychowują razem dwoje dzieci. Mają synka Augustyna, który ma już trzy lata. Niedawno na świat przyszła ich córka Aurora. Para wiedzie życie jak z bajki. Zakochani mieszkają w willi rodem z serialu "Dynastia" położonej nad Zalewem Zegrzyńskim. W środku ich dom wygląda jak pałac. Złote dodatki, kryształowe żyrandole i dzieła sztuki tworzą unikatowy klimat. Na terenie posiadłości jest także wielki ogród z basenem, korty tenisowe i ptaszarnia. Tuchlińska rzadko publikuje rodzinne kadry w sieci, ale tym razem zrobiła wyjątek. Modelka pokazała, jak teraz wygląda jej córeczka. Zarówno mama, jak i córka na ujęciu ubrane są w jasne stroje. Na zdjęciu uwagę przyciągają niebotycznie długie nogi celebrytki. Wygląda też na to, że Tuchlińska już wróciła do swojej figury sprzed ciąży. Zdjęcie znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Patrycja Tuchlińska wybrała dla córki wyjątkowe imię. Tak nazywa się jedna z postaci Disneya

Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski wybrali dla swojej córki wyjątkowe imię, która nosi także jedna z bohaterek bajek Disneya. Dziewczynka nazywa się Aurora. Co właściwie oznacza to imię i skąd pochodzi? Jest pochodzenia łacińskiego, które tłumaczy się jako "jutrzenka". Pochodzi od bogini Aurory, którą identyfikuje się z grecką Eos.