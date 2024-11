Roksana Węgiel kilka miesięcy temu została żoną Kevina Mgleja. Na początku ich związek budził kontrowersje, głównie ze względu na dzielącą ich różnicę wieku. Mąż 19-letniej piosenkarki jest od niej bowiem starszy o osiem lat. Zakochani nie przejęli się jednak krytyką i w wakacje stanęli przed ołtarzem. Przed wielkim dniem producent muzyczny postanowił zadbać o swoją kondycję. Dzięki ogromnej motywacji udało mu się zrzucić niemal 40 kilogramów. Zdradził, jak tego dokonał.

Zobacz wideo Jej taniec rozpalił internet. " Kevin zapamięta swoją 19-letnią żonę"

Kevin Mglej przeszedł spektakularną metamorfozę. Mąż Roksany Węgiel zdradził, jak zrzucił 37 kilogramów

Kevin Mglej dziś ledwo przypomina siebie sprzed dwóch lat. Mąż Roksany Węgiel od 2022 schudł prawie 40 kilogramów. W rozmowie z Pudelkiem producent muzyczny zdradził, jakie zmiany wprowadził do swojego życia. Okazuje się, że lista jest całkiem długa.

Zmieniłem bardzo dużo, staramy się jeść pełnowartościowe produkty, dobrze zbilansowane do naszego zapotrzebowania, wysokojakościowe i naturalne

- przyznał. Ukochany piosenkarki nie zapomina też o aktywności fizycznej. Spory wpływ na metamorfozę partnera miała także wokalistka. "Co do treningów, to trenuję od trzech do pięciu razy w tygodniu, zależy od tego, ile mam pracy w firmach i na ile treningów wygospodaruję w kalendarzu czas (...) Sport stał się dla mnie przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem. Często na siłownię chodzę też z żoną, która jest moją największą motywacją, kiedy po prostu się nie chce. Polecam również saunę dwa razy w tygodniu i zero alkoholu! - ujawnił.

Kevin Mglej ma ambitne plany sportowe. "Liczę, że zmotywuję trochę osób"

Dzięki temu, że Kevinowi Mglejowi udało się polubić sport, treningi stały się dla niego przyjemnością, a nie przymusem. Producent muzyczny dopiero niedawno rozpoczął przygodę z bieganiem, ale już w lutym planuje przebiec swój pierwszy półmaraton. Ukochany Roksany Węgiel chce być też inspiracją dla innych. "Liczę, że zmotywuję trochę osób do treningów i dbania o swoje zdrowie… mamy je tylko jedno" - napisał ostatnio na InstaStories.