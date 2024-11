Wróżka Bezzębuszka ponownie prawdę nam powiedziała. Już wcześniej przewidziała zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA. Dlatego też czym prędzej poprosiliśmy ją o postawienie kart w głośnym obecnie wyścigu Rafał Trzaskowski kontra Radosław Sikorski. Jeden z tych dwóch polityków zostanie kandydatem na prezydenta z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Co na to karty?

Kto wygra wybory w KO? Wróżka Bezzębuszka zobaczyła to w kartach

Wróżka Bezzębuszka to znana na Instagramie tarocistka, która para się także ezoteryką. Ma jednak zdrowe podejście do wróżb i sama podkreśla, że nie jest wyrocznią. Zgodziła się jednak na prośbę Plotka kolejny raz postawić karty. Tym razem w sprawie prawyborów w KO. - Z kart wyszła mi Królowa Mieczy, czyli jednak Trzaskowski. Szkopuł tkwi w tym, że w odwróconej dwójce mieczy w partii mogą wystąpić podziały, napięcia i konflikty. Do samego końca w zasadzie będzie tak, że nie będzie można określić, który z kandydatów ma takie jednoznaczne, przeważające poparcie. Dodatkowo w odwróconej siódemce mieczy wygląda to tak, jakby miały wyjść jakieś podstępy, manipulacje i inne sytuacje. Jakieś manewry polityczne, które miałyby wybić jednego z kandydatów, bądź zaszkodzić wizerunkowi drugiego kandydata - powiedziała tarocistka w rozmowie z Plotkiem.

Rafał Trzaskowski to Królowa Mieczy?

W opinii Wróżki Bezzębuszki karty wskazały na wygraną Rafała Trzaskowskiego. Wynika to z wizerunku prezydenta Warszawy i jego łagodniejszej strony, która jest jego zaletą w tym przypadku. - Wygra osoba, która ma racjonalne podejście, jest obiektywna, kieruje się faktami w podejmowaniu decyzji. Jest ceniona za swoją mądrość i takie sprawiedliwe i wyważone podejście do wszystkich. Gdyby to miał być Sikorski, to pewnie karty wskazałyby Króla Mieczy, bo on się kojarzy z obroną i tym wszystkim. A jest Królowa Mieczy, która kojarzy się bardziej z łagodną stroną - dodała wróżka. Pamiętajmy o tym, że wróżby należy traktować z przymrużeniem oka.