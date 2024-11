Agnieszka Kaczorowska dodała wymowne zdjęcie. "Marzenia się spełniają"

Agnieszka Kaczorowska jest od dłuższego czasu w centrum medialnego zainteresowania. Wszystko za sprawą głośnego rozstania z Maciejem Pelą. Przez długi czas żadne z małżonków nie komentowało sensacyjnych doniesień, jednak niedawno tancerka pojawiła się w programie Kuby Wojewódzkiego, z którym rozmawiała na temat rozpadu związku. Jej mąż udzielił natomiast wywiadu dziennikarce "Dzień dobry TVN", w którym wyraźnie zasugerował, że decyzja o rozstaniu nie należała do niego. Wiele wskazuje na to, że to dopiero początek medialnej batalii między ekspartnerami. Ostatnio tancerka opublikowała na InstaStories wymowne zdjęcie. Czyżby znowu nawiązywała do rozpadu małżeństwa?

REKLAMA

Zobacz wideo Tak to jeszcze niedawno wyglądało

Agnieszka Kaczorowska pisze o "pozytywnym zastrzyku"

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela od jakiegoś czasu w mediach społecznościowych pozwalają sobie na mało dyskretne przytyki wobec siebie nawzajem. Wygląda na to, że małżonkowie nie rozstali się w dobrych stosunkach i jeszcze przez długi czas media będą rozpisywać się na ten temat. Sytuację zaostrzyły też niedawne wywiady obojga. Celebrytka stara się jednak udowodnić, że nie przejmuje się ani medialnym szumem, ani rozpadem małżeństwa. Ostatnio wrzuciła na InstaStories zdjęcie swojego śniadania, na które składały się smoothie bowl oraz kawa, której wieczko zdobił napis "marzenia się spełniają". Kaczorowska wyraźnie zgadza się z tą sentencją.

Można dostać pozytywny zastrzyk z rana? Można

- napisała zachwycona. Ten post pojawił się po tym, jak Agnieszka Kaczorowska opublikowała wiadomość do internautów, którzy komentują jej życie. Pokazała, jak buja się w rytm piosenki Pawła Domagały. "Może nie muszę... Nie muszę. Stoisz z boku, to milcz. Nie wiesz o mnie nic" - mogliśmy usłyszeć. Zobacz: Agnieszka Kaczorowska ma dość. Przekazała jasny komunikat.

Internauci stanęli po stronie Macieja Peli. "Przykro patrzeć na twoje cierpienie"

Agnieszka Kaczorowska musi mierzyć się nie tylko z rozstaniem, ale także z krytyką ze strony internautów. Wielu z nich opowiedziało się bowiem po stronie Macieja Peli. Wywiad, który ukazał się w "Dzień dobry TVN" spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem. "Pokazałeś klasę i wyczucie, którego drugiej stronie niestety zabrakło. Przykro patrzeć na twoje cierpienie", "Brawo. Piękny, prawdziwy, szczery wywiad. To są emocje, uczucia. Prawda i prawdziwość. A nie kłamstwa, wygłupy i śmieszkowanie","Maćku trzymamy za ciebie kciuki. Dobrze, że jako odbiorcy możemy również wysłuchać twojej perspektywy" - pisali w komentarzach pod nagraniem rozmowy.