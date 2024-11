11 listopada to zdecydowanie jeden z najważniejszych dni w kraju. To właśnie wtedy świętujemy odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach. Prezydent przybył wraz z małżonką na mszę świętą w intencji ojczyzny w warszawskiej Świątyni Opatrzności Bożej. Nie zabrakło ich także podczas uroczystej zmiany warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Andrzej Duda pojawił się bez opatrunku na dłoni. To, co zobaczyliśmy, może przyprawić niejednego o zawrót głowy. Agata Duda poszła w klasykę, ale wyróżniła się w tłumie.

Andrzej Duda zszokował wielu. To istny dramat!

Od dłuższego czasu prezydent pojawiał się z opatrunkiem na dłoni, który chronił przede wszystkim jego dwa palce. Okazuje się, że uraz, którego doznał, był bardzo poważny, choć wcześniej mówiono raczej o niemal nic nieznaczącej kontuzji. Jak przekazał "Fakt", do wypadku miało dojść przy okazji prac domowych. Andrzej Duda już na przeddzień obchodów Święta Niepodległości pojawił się bez ortezy, gdy wręczał odznaczenia podstawowe. Podobnie było także przy okazji 11 listopada - tam prezydent zjawił się także bez opatrunku. Wielu mogło przeżyć niemały szok! Okazuje się, że głowa państwa... straciła opuszek środkowego palca. Brakuje tam aż całego paznokcia. Ból przy urazie z pewnością musiał być duży - to niezwykle wrażliwe miejsce. Nie wpłynął jednak na dar krasomówczy prezydenta, który w typowy dla siebie sposób, przemawiając robił długie pauzy.

+Nonimacje generalskie w Palacu Prezydenckim Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Agata Duda wyróżniła się podczas obchodów 11 listopada

Temat ubioru pierwszej damy często wzbudza skrajne emocje. Wielu docenia jej eleganckie stylizacje, inni zaś krytykują i nie są zadowoleni z tego, co na siebie zakłada. - Ja myślę, że pani Agacie nie brakuje niczego. A jeśli chodzi o modę, to chyba postanowiła iść w taką bardzo dyplomatyczną, polską stronę. Trudno to nazwać inaczej - ocenił Dawid Woliński w programie Kuby Wojewódzkiego. Na obchodach Święta Niepodległości Agata Duda zdecydowanie wyróżniała się w tłumie. Postawiła na dług, szary płaszcz, pod którym mogliśmy dostrzec czerwoną sukienkę. Nie zabrakło pasujących kolorystycznie do całości zamszowych butów oraz eleganckich, skórzanych rękawiczek.