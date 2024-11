Kasia Tusk nie tylko prowadzi własną markę modową, ale inspiruje regularnie prowadzonym przez nią blogiem. Influencerka stara się celebrować każdą z pór roku i nie zapomina o ważnych okazjach. Niedawno wybrała się na grzybobranie i zachwyciła jesiennymi stylizacjami. Tym razem córka premiera Donalda Tuska podzieliła się refleksją odnośnie święta Niepodległości. Celebrytka zainspirowała internautów do przemyśleń.

Kasia Tusk o Dniu Niepodległości. "Każdy z nas może świętować"

Kasia Tusk postanowiła podzielić się na Instagramie swoimi przemyśleniami odnośnie święta Niepodległości. Córka Donalda Tuska podkreśla, że ten wyjątkowy dzień to święto wszystkich Polaków i można go celebrować na różne sposoby. Tusk jest ekspertką od ręcznego tworzenia dodatków i przygotowała dla siebie i rodziny kotyliony w narodowych barwach, które można przypiąć do kurtki lub płaszcza. Podkreśliła, aby w świętowanie zaangażować także dzieci. "Można usiąść na kanapie i opowiedzieć im, czym jest niepodległość i dlaczego jest tak cenna, chociaż wcale jej nie widać" - napisała. Katarzyna Tusk zaproponowała także spacer po najstarszej dzielnicy miasta, aby znaleźć chwilę na refleksję na temat przeszłości, dzięki której żyjemy w wolnym kraju.

Wreszcie możemy spotkać się z bliskimi i nie wypowiadając nawet jednego pompatycznego zdania o historii i narodzie, cieszyć się z faktu, że jesteśmy razem - wolni i bezpieczni. Świętujmy!

- podsumowała Kasia Tusk.

Internauci reagują na słowa Kasi Tusk. "To arcyważna sprawa"

W sekcji komentarzy fani Katarzyny Tusk podzielili się swoimi sposobami na celebrowanie święta Niepodległości i przemyśleniami, jakie mają w związku z tym dniem. "Myślę, że niezależnie od wieku wychowywanie w świadomości to arcyważna sprawa. Wczoraj natomiast zaczęliśmy piec rogale świętomarcińskie, a dziś dalsze wypieki", "Niepodległość to nasz największy dar, cieszmy się nim!", "Można też słuchać cały dzień Chopina, tak bardzo kojarzy się z tęsknotą do wolności", "Żyć w wolnym kraju to prawdziwy komfort i przywilej podczas kiedy świat nad wojnami i głodem nie może zapanować" - czytamy w sekcji komentarzy.