Małgorzata Kożuchowska od lat cieszy się nieprzemijającą popularnością. Aktorka w ostatnim czasie ma naprawdę sporo na głowie, a wszystko wskazuje na to, że obowiązków przybędzie. W sieci od dłuższego czasu krążyły plotki o powrocie "Rodzinki.pl". Niedawno Telewizja Polska potwierdziła, że prace przy serialu faktycznie zostały wznowione. Kożuchowska z pewnością jeszcze bardziej doceni czas spędzony w domu wśród bliskich. Gwiazda mieszka z rodziną pod Warszawą. To miejsce, to prawdziwa oaza spokoju.

Małgorzata Kożuchowska jest domatorem? W takich wnętrzach każdy chciałby spędzać czas

Aktorka w wielu postach daje do zrozumienia, że odpoczynek w domu ceni sobie najbardziej. "Dres, spacer, książka, film, muza, basen, masaż…idę w to" - pisała niedawno pod ujęciem z salonu. Na zdjęciu widzimy sporą kanapę, otoczoną roślinami, które są nieodłączną częścią każdego pomieszczenia. Kożuchowska lubuje się w drobnych dodatkach. Na półkach widzimy małe obrazy, wazony i klimatyczne lampy. Uwagę z pewnością przyciąga również pokaźna biblioteczka książek, która umieszczona jest naprzeciwko małego kącika muzycznego. Kożuchowska często korzysta z fortepianu, który jest dostawiony do dużego lustra. W wolnych chwilach aktorka lubi przesiadywać także na tarasie, z którego rozpościera się widok na ogromny ogród. Wygodne siedziska idealnie współgrają z białą cegłą, z której wykonana jest elewacja domu. W środku również dominują jasne kolory, które z zielonymi roślinami tworzą naprawdę przytulne wnętrze.

Łazienka Kożuchowskiej to raj dla minimalistów

W tym pomieszczeniu tkwi jakaś magia. Kożuchowska, która kocha rośliny, postanowiła umieścić je nawet w łazience. Idealnie komponuje się z nimi biała, owalna wanna, która stoi na jasnych płytkach. Ściana za nią jest pokryta drobnymi, błyszczącymi kafelkami. Nie znajdziecie tutaj przepychu. Jest elegancko i naprawdę stylowo. Tuż obok wanny stoi sporych rozmiarów świecznik, który dodaje całemu pomieszczeniu jeszcze więcej charakteru. Zapalone wieczorami świece z pewnością tworzą wyjątkowy klimat i sprawiają, że również to miejsce może być traktowane jak miejsce do odpoczynku. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii.