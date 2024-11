Łukasz Schreiber ma kontakt z córką? Marianna nie zamierzała kłamać

Marianna Schreiber dowiedziała się o zakończeniu związku z wywiadu, który udzielił jej mąż w trakcie kampanii na prezydenta Bydgoszczy. Freakfighterka była zaskoczona tym faktem, gdyż nie ustalała z partnerem takiego scenariusza. To doświadczenie bardzo się na niej odbiło. Czy doszła do porozumienia z byłym partnerem ws. opieki nad ośmioletnią córką?

Marianna Schreiber zapytana o to, gdzie mieszka Patrycja. Jasne stanowisko

Influencerce bardzo zależy na tym, aby jej córka miała udane dzieciństwo. Od zawsze zajmuje się nią i po rozstaniu ta kwestia nie uległa zmianie. "Ja wychowuję córkę 24 godziny na dobę. Mieszka ze mną i jest ze mną w każdej chwili. Oczywiście chodzi do szkoły i na zajęcia dodatkowe - to jasne. Wtedy ja mam czas na treningi (trenuję codziennie) i na pracę. Ale wychowuję córkę ja" - oznajmiła wprost. Marianna Schreiber została następnie zapytana o to, czy Łukasz Schreiber ma jakikolwiek kontakt z Patrycją. I tutaj nie pozostawiła fana bez odpowiedzi.

Tak, raz na jakiś czas się widzą

- uzupełniła.

Marianna Schreiber nie kryła łez po rozstaniu. Wróciła do tego wątku po wielu miesiącach

W ostatniej rozmowie z Party.pl dowiedzieliśmy się, że influencerka nadal czuje ból po rozłące z mężem. - Z perspektywy czasu jest to dla mnie bardzo bolesne i mam złamane serce. Pod tym względem jestem totalnie rozwalona na kawałki i chce mi się wyć. Nawet teraz mam załzawione oczy, więc może powinnam powiedzieć, że jestem wdzięczna za tę sytuację, bo dowiedziałam się takich rzeczy... - wyznała z bólem Schreiber. Dodała następnie, że i tak ta relacja nie mogła trwać wiecznie. - Wiem, że mój mąż i tak by mnie zostawił, nawet za te pięć lat, i że po prostu nie było tej miłości... Nie było miłości z jego strony - dodała. Wspomniała przy tym o córce i o wnioskach, do jakich doszła po czasie. - Rzeczy, których ja się dowiedziałam, moim zdaniem zadziałały na to, że przestał się mną interesować. Nie chcę mówić, nie chcę urządzać batalii ze względu na córkę. Byłam bardzo zależna od swojego męża, także mentalnie. Dla mnie to był cios także pod względem uczuciowym, bo bardzo kochałam swojego męża. Nie potrafiłam tego zrozumieć, pogodzić się z tym, a on to odciął, wyszedł, nie było go... Jest i go nie ma... Minęło kilka dobrych miesięcy i teraz czytam w gazetach, widzę to wszystko i myślę sobie: "nie ma mnie w jego życiu, od dawna nie było", tylko szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej - zdradziła.