Czarne chmury znowu zebrały się nad Barbarą Kurdej-Szatan i jej sprawa o zniesławienie Straży Granicznej i jej funkcjonariuszy zostanie ponownie rozpoznana. Polska Agencja Prasowa podaje, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w Sądzie Najwyższym uwzględniła 6 listopada skargę nadzwyczajną Zbigniewa Ziobry, którą swego czasu jako Prokurator Generalny złożył ją na orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie. Rozprawa toczyła się z wyłączeniem jawności.

Barbara Kurdej-Szatan z aktem oskarżenia od 2022 roku

Akt oskarżenia przeciwko Barbarze Kurdej-Szatan został skierowany do sądu na początku czerwca 2022 r. "Barbara K.-Sz. została oskarżona o to, że 4 listopada 2021 r. za pomocą środków masowego komunikowania na portalu społecznościowym zniesławiła Straż Graniczną oraz jej funkcjonariuszy" - poinformowała wówczas Prokuratura Okręgowa w Warszawie. W komunikacie dodano, że "podejrzana nie przyznała się do zarzucanego czynu i złożyła obszerne wyjaśnienia". Ponad rok później aktorka odetchnęła z ulgą, gdy Sąd Rejonowy w Pruszkowie umorzył postępowanie, uznając, że zarzucany jej czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Postanowienie było nieprawomocne. Kilka miesięcy później Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie Sądu Rejonowego w Pruszkowie. Oznaczało to, że wyrok jest prawomocny, ale został on zaskarżony przez Prokuratora Generalnego w październiku ub.r.

