Patrycja Markowska kilka miesięcy temu wyznała, że pozbierała się po rozstaniu i jest znowu zakochana. Tymczasem na początku tego tygodnia stwierdziła, że premiera nowej piosenki o miłości, która - jak mówi - ją wypełnia - będzie świetną okazją, by nie ukrywać dłużej kolejnej radosnej nowiny. Przy okazji promocji utworu "Miłość, Wiara, Nadzieja", wokalistka wyznała, że jakiś czas temu wzięła ślub. Chociaż póki co nie pokazuje ukochanego i wiadomo o nim niewiele, nie ukrywa wszystkich szczegółów, jakie towarzyszą zmianie stanu cywilnego. Dla "Pytania na śniadanie" dała namówić się na nowe zwierzenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Nietypowa rocznica ślubu Karoliny Pisarek

Patrycja Markowska zdradziła sekret pierścionka zaręczynowego

Anna Lewandowska, która prowadzi "Czerwony dywan" w "Pytaniu na śniadanie" potrafi namówić gwiazdy na prywatne zwierzenia. Nie inaczej było, gdy rozmawiała z Patrycją Markowską o jej najnowszej piosence. Ponieważ nie sposób było nie zauważyć jej obrączki i pierścionka zaręczynowego, a chwilę wcześniej media obiegła wiadomość o jej ślubie, sprytnie pociągnęła temat.

"Zdradziłaś światu, że jesteś żoną Tomka. Pokażesz obrączkę?" - poprosiła. - Dobra, mogę pokazać. Tu jest i obrączka i pierścionek zaręczynowy. To jest nieoszlifowany kamień. Dla mnie to jest taka wielka wartość, że wszystko to jest właśnie prawdziwe, surowe i Tomek to wie. Ja nie chciałabym mieć... To nie byłoby moje, gdybym ja miała jakiś wielki kamień czy coś. Nigdy nie patrzyłam na to, ile pierścionek kosztuje. Dla mnie wręcz odwrotnie... Od razu sto razy powiedziałam, że ja wolę coś, co jest proste, skromne, co jest nasze. Tak i ceremonia tak i pierścionek - wyznała piosenkarka. Cały wywiad z gwiazdą zostanie wyemitowany w czwartkowym odcinku programu TVP2. Zdjęcia jej błyskotek zobaczysz w galerii na górze strony.

Patrycja Markowska o tym, jak inspiruje ją mąż

Wcześniej przed kamerą Viva.pl Patrycja Markowska wyznała, że mąż ma na nią ogromny wpływ, co przekłada się na jej najnowszą twórczość. - Tomek zaraził mnie miłością do muzyki elektronicznej. Przez ostatnie dwa lata puszczał mi ją w naszych najpiękniejszych momentach. I teraz się okazuje, że zrobiłam całą taką płytę. Wymieszałam muzykę rockową z elektroniką - przyznała piosenkarka. Przypomnijmy, że mąż Patrycji Markowskiej od lat działa w branży gastronomicznej, będąc właścicielem kilku lokali w Warszawie. Z piosenkarką zna się od wielu lat, ale dopiero po jej rozstaniu z aktorem Jackiem Kopczyńskim, które nastąpiło w 2022 roku, poczuł do niej coś więcej i zaczął z nią flirtować. Co ciekawe, dał się namówić, by wystąpić z nią w klipie do nowego singla, prezentując swoje liczne tatuaże, ale nie pokazując wyraźnie twarzy. "Miłość przeplatała się z muzyką w moim życiu od zawsze. Inspirowaliśmy się z Tomkiem nawzajem, dlatego zaprosiłam go do tego klipu" - wytłumaczyła w sieci.