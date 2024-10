Świat mediów społecznościowych jest pełen presji, żeby zawsze wyglądać idealnie, nawet kosztem zdrowia, a nawet życia. Aline Tamara Moreira de Amorim i Beatriz Tavares, czyli dwie brazylijskie influencerki lubiły dzielić się swoim luksusowym życiem na Instagramie. Ostatnio wybrały się wraz z piątką innych znajomych na wycieczkę wynajętym jachtem. Niestety, ta podróż nie skończyła się dla nich dobrze.

Influencerki nie żyją. Chciały mieć idealne selfie

Aline Tamara Moreira de Amorim i Beatriz Tavares, tłumacząc się chęcią zrobienia idealnego selfie, odmówiły założenia wraz z innymi kamizelek ratunkowych. Zdjęcia w bikini i z kieliszkami szampana, bez owych kamizelek faktycznie trafiły do sieci. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie fakt, że w pewnym momencie w jacht uderzyła silna fala i przewróciła go. Jak się potem okazało, Aline Tamara Moreira nie potrafiła nawet pływać. Pozostałym uczestniczkom udało się ujść z życiem. Prawdopodobnie dlatego, że w ostatniej chwili złapały kamizelki ratunkowe i resztą sił dopłynęły do pobliskich skał.

Były bardzo mocne fale, wiedziałam, że nie wytrzymam długo w wodzie, dodatkowo zraniłam się w stopę i połknęłam dużą ilość wody. Przeżyliśmy tylko dlatego, że dopłynęliśmy do pobliskich skał i kurczowo się ich trzymaliśmy

– opowiadała potem brazylijskim mediom jedna z ocalałych, Vanessa Audrey da Silva.

Dwie brazylijskie influencerki nie żyją. Policja bada okoliczności zdarzenia

Śmierć Aline Tamary Moreira de Amorim i Beatriz Tavares poruszyła krajowymi i światowymi mediami. Teraz w tej sprawie trwa śledztwo. Policja próbuje ustalić, czy był to po prostu tragiczny wypadek, czy śmierci młodych kobiet dałoby się uniknąć. Niestety, wstępne ustalenia nie rokują zbyt dobrze. "Staramy się wszystko wyjaśnić na spokojnie i bez zbędnych emocji. Wiele jednak wskazuje na lekkomyślność i zaniedbanie. Sam jacht był też niestety przeciążony, dlatego nie poradził sobie z falą" — przekazał komisarz Alfino w rozmowie z lokalnymi mediami.