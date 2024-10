Natalia Kukulska poszła w ślady mamy i już jako mała dziewczynka zaczęła karierę muzyczną. Gdy miała zaledwie dziesięć lat, ukazała się jej płyta "Natalia", w której znalazły się piosenki dla dzieci. Z biegiem czasu zaczęła tworzyć poważniejszy repertuar. Ostatnio wokalistka świętowała rocznicę "dorosłego" debiutu.

Natalia Kukulska wspomniała stare czasy. "To nie photoshop ani żadna aplikacja odmładzająca"

Natalia Kukulska opublikowała na swoim instagramowym profilu post ze starymi zdjęciami wykonanymi wiele lat temu, gdy na rynku muzycznym zadebiutował jej album "Światło". W opisie kadrów wokalistka zdobyła się na wspomnienia. "Nie, to nie photoshop ani żadna aplikacja odmładzająca. Po prostu moje wewnętrzne światło. Miałam 20 lat. 28 lat temu 28 października ukazał się mój „dorosły" debiut muzyczny - album "Światło". Płyta osiągnęła szybko status złotej płyty. Choć brzeg był jeszcze "daleki", wielu z was wyciągnęło do mnie "Dłoń" i rozpalało moje "Światło". Powspominacie te lata świetlne?" - napisała Natalia Kukulska w mediach społecznościowych.

Zobacz wideo Kukulska zaśpiewała stare hity. "Wiele szczęścia"

Natalia Kukulska zasypana komentarzami. Jeden z nich od Justyny Steczkowskiej. "Jesteście niesamowici"

Pod postem Natalii Kukulskiej zaroiło się od komentarzy fanów, którzy również postanowili wrócić wspomnieniami do starych czasów i chwalili wygląd piosenkarki. "Ale piękna", "Pamiętam to, byłam dzieckiem, a ty byłaś moją idolką", "Cały album znam na pamięć", "Cudnie pani wygląda", "Miałam 16 lat. Piękne marzenia, które rosły z każdym dźwiękiem piosenek na tej płycie. I choć czas marzeń już dawno zniknął, słucham do dziś każdej nowej płyty z emocjami i wdzięcznością" - czytamy. Głos postanowiła zabrać także Justyna Steczkowska. "Ale to były super czasy. Wyglądasz tu jak swoja córka. Co za wspaniałe geny" - napisała wokalistka.

Natalia Kukulska raczej nie spodziewała się tak wielkiego odzewu pod postem. Zamieściła krótki komentarz z podziękowaniami dla fanów. "Kochani, jesteście niesamowici! Poczytałam, powzruszałam, pośmiałam. No cudne historie i słodkie wasze słowa! Kocham. Wybaczcie, że nie odpisuję, ale ilość powala" - czytamy. ZOBACZ TEŻ: Naturalne Kukulska i Socha wybrały się razem do lasu. "Jesieniara i grzybiara"