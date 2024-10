Z pewnością wiele osób zna markę lodów Koral. Twórcami potężnej marki, która powstała w 1979 roku, są bracia: Marian i Józef Koral. Nie da się ukryć, że mężczyźni zbudowali prawdziwe imperium lodowe. Sukces pozwolił im na uzbieranie majątku, który szacuje się na miliardy złotych. Ogrom osiągnięć nazwiska Koral jest widoczny nawet po śmierci. Jakiś czas temu na cmentarzu przy ulicy Śniadeckich w Nowym Sączu stanął ogromny grobowiec, który należy właśnie do tej rodziny. Nie da się ukryć, że monumentalne miejsce robi wrażenie. W grobowcu spoczęli Michał Koral, Maria Koral, Władysław Koral, Małgorzata Koral, także żona właściciela Barbara Koral.

REKLAMA

Rodzina Koral zarobiła fortunę, produkując lody. Tak wygląda ich nagrobek

Bracia Koral mogą pozwolić sobie na dostanie życie. Luksus tyczy się również ich rodziny. Przodkowie i bliscy mężczyzn spoczywają w grobowcu na cmentarzu w Nowym Sączu. Monumentalny grób został wykonany z czarnego kamienia. Dodatkowo, wokół można zauważyć kolumny, które mają złote elementy. Nie zabrakło również licznych rzeźb aniołów i innych dodatków. Nie da się ukryć, że nie jest to klasyczne miejsce pochówku. Dla przykładu, obok grobu Jana Kulczyka, także znanego biznesmena, pojawiły się dwie duże rzeźby. Nie sposób jednak porównać ich do grobowca rodziny Koral. Warto podkreślić, że miejsce budzi mieszane uczucia wśród przechodniów. Niektórzy są zachwyceni rzeźbami. Inni uważają, że to przesada.

Zobacz wideo Magda Stępień o procesie żałoby. "Codziennie wychodziłam z domu na cmentarz"

Ogromny grobowiec rodziny Koral przeszkadza mieszkańcom Nowego Sącza?

Nie każdy jest zachwycony grobowcem rodziny Koral. Choć wiele osób uważa, że dostatnie życie przekłada się na dosadny spoczynek i wyróżniający się grobowiec, niektórzy nie potrafią się z tym zgodzić. Jedna z mieszkanek Nowego Sącza w rozmowie z "Gazetą Krakowską" bez wahania wyraziła swoje zdanie. "Przepych w kiepskim stylu. Ten grobowiec pokazuje: uwaga, tutaj spoczywają słynni Koralowie. No mnie się to nie podoba. Nie na cmentarzu takie rzeczy - powiedziała kobieta w wywiadzie z "Gazetą Krakowską". ZOBACZ TEŻ: Dominika Kulczyk sprzeciwiła się ojcu. Walczyła o matkę jak lwica