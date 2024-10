"Taaa...". Internauci wyśmiali tłumaczenia Kaczorowskiej. Wcześniej rozprawiała o "prawdzie"

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela do tej pory ani nie potwierdzili, ani nie zdementowali informacji o rzekomym rozstaniu. Tancerz nie ma jednak oporów, aby wbijać Kaczorowskiej szpile w komentarzach pod postami. Fani celebrytki również są ciekawi, co tak naprawdę się wydarzyło i próbują dopytywać o to pod instagramowymi wpisami. W jednym z komentarzy internauta zarzucił Kaczorowskiej, że w mediach społecznościowych nie jest prawdziwa.

Agnieszka Kaczorowska weszła w dyskusję z internautami

Agnieszka Kaczorowska w ostatnim czasie jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych. Celebrytka zdradza, jak spędza wolny czas, pokazuje ujęcia z córkami, publikuje posty reklamowe czy chwali zobowiązaniami zawodowymi. Na profilu pojawiają się także profesjonalne fotografie Kaczorowskiej opatrzone czasem dość enigmatycznymi podpisami. Takie ujęcie tancerka zamieściła 27 października, podsumowują miniony weekend. "Doceniając promienie słońca, złapałam wiele pięknych momentów w ten weekend. Czy o tych chwilach i momentach nie jest życie?" - napisała refleksyjnie.

Słowa Kaczorowskiej zastanowiły jedną z internautek, która zaczęła mieć wątpliwości, czy celebrytka jest na pewno szczera wobec fanów. "Piękne przemyślenia i refleksje. Zresztą jak zwykle na tym profilu. Jednak czy prawdziwe, czy tylko udawane? (...) Kiedy będziemy mogli zaufać, że to, co pokazujesz, to prawda?" - zapytała. Kaczorowska postanowiła rozwiać wątpliwości. "Zawsze prawda. I zawsze to fragment. Fragment myśli. Fragment życia. Fragment rzeczywistości. Fragment emocji. Zawsze w zgodzie ze sobą i prawdą" - odpowiedziała w komentarzu. Jej słowa nie wszystkich jednak przekonały.

Taaa...

- odpisała ironicznie jedna z osób. Inna z kolei zaczęła drążyć temat "prawdy", który poruszyła Kaczorowska. "Myślę, że tylko fragmenty twojego życia to prawda, reszta to niestety kłamstwo, którym karmisz nas" - napisała w komentarzu. "Są fragmenty, a reszty tu nie ma" - odpowiedziała celebrytka, ucinając dyskusję. Screen z Instagrama Agnieszki Kaczorowskiej znajdziecie w galerii na górze strony.

Maciej Pela polubił mocny komentarz na temat Agnieszki Kaczorowskiej

Internauci nie próżnują także pod instagramowymi postami Macieja Peli, a tancerz również wchodzi z nimi w interakcję. Na kilka komentarzy odpowiedział, a pod częścią z nich zostawia nie mniej wymowne polubienia. Ostatnio zalajkował sugestię internauty, który zarzucił celebrytce hipokryzję. "To chyba pani Agnieszka chciała nam namalować obraz nierealny i przekonać, że taki obraz istnieje. Myślę, że okłamała nas i swoją rodzinę" - pisał obserwator Peli. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.