Irena Kamińska - Radomska jako specjalistka od etykiety, savoir-vivre'u i protokołu dyplomatycznego większą popularność zdobyła dzięki np. programowi "Projekt Lady" z Małgorzatą Rozenek w roli prowadzącej. Od tamtej pory uczy Polaków, co można, a czego nie, w określonych okolicznościach.

Irena Radomska przestrzega. Tego pod żadnym pozorem nie rób na cmentarzu

"Fakt" postanowił zapytać Kamińską - Radomską w takim razie, co wolno, a czego nie, na cmentarzu. W końcu nie od dziś wiadomo, że to właśnie te miejsca są ogromnymi skupiskami ludzi, szczególnie gdy zbliża się Wszystkich Świętych. W tym szczególnym dniu warto zwrócić większą uwagę na zasady etykiety, tak by nie przeszkadzać innym. Dlatego Irena Kamińska - Radomska przestrzega przede wszystkim przed używaniem telefonów komórkowych. - Chciałabym zaapelować do wszystkich, którzy będą odwiedzać cmentarze, żeby zapomnieli o telefonie. Nie korzystali z niego i wyłączyli wszystkie dzwonki. No bo co z tego, że sami nie będziemy go używać, jeżeli ostry dzwonek będzie nas przywoływał i przeszkadzał wszystkim dookoła. Na cmentarzu zachowujemy się podobnie jak w kościele, a tam nie korzystamy z telefonów komórkowych - powiedziała ekspertka. Czy to zatem oznacza, że nie można rozmawiać? Wręcz przeciwnie. Warto jednak pamiętać, by mówić przyciszonym głosem. - Ważne jest, by nie rozmawiać głośno, nie śmiać się i nie zachowywać hałaśliwie. To nie przystoi osobie kulturalnej - tłumaczyła Radomska. Warto również pamiętać, że na cmentarzu znajdą się ludzie różnego wyznania. Dlatego trzeba ich szanować. - Niedopuszczalne jest natomiast negowanie, krytykowanie, przeszkadzanie czy nieprzyjazne spoglądanie na modlących się - podsumowała.

Odwieczny problem. Irena Radomska tłumaczy, jak ubrać się na cmentarz

Irena Kamińska - Radomska w rozmowie z dziennikiem wyjawiła również idealną receptę na to, jak ubrać się na cmentarz. W końcu to jest problem od zawsze, a wiele osób rezygnuje ze świętowania Wszystkich Świętych właśnie z powodu rewii mody, która odbywa się na cmentarzu. - Kolory mogą być dowolne. To nie jest pogrzeb, ale święto - powiedziała Radomska. - Dress code nie narzuca nam czarnego lub granatowego stroju. Nawet czerwony płaszczyk nie będzie niestosowny. Ważne jednak, by strój był stonowany i niewyzywający. A czy są jakieś zasady co do tego, jak dekorować grób? Okazuje się, że nie. - Warto ładnie przystroić grób, przynieść znicz, kwiaty, ale bez przesady. Chwalenie się tym, co się przyniosło, porównywanie się z innymi, komentowanie tego, co przynieśli inni jest wyjątkowo nieeleganckie i powinniśmy tego unikać - zaznaczyła ekspertka. Dodała również, że warto uszanować koncepcje innych - nie przestawiać zniczy czy kwiatów.