Izabela Janachowska kocha podróże, co można podejrzeć na instagramowym profilu ślubnej ekspertki. Razem z mężem dopiero co publikowali live nagrany w Turcji, a celebrytka już kilka dni później zameldowała się we Włoszech. Janachowska nie wykorzystała niestety tej okazji do odtworzenia kultowej sceny z pierwszego sezonu "Top Model", w której Weronika Lewicka krzyknęła słynne "jesteśmy w Mediolanieeeeeee!". Ślubna ekspertka tańczyła za to na samym środku jednej z mediolańskich atrakcji turystycznych.

Stylista ocenił strój Izabeli Janachowskiej z Mediolanu. Zwraca uwagę na fason sukienki

Nagranie, które Izabela Janachowska opublikowała na InstaStories, zostało wykonane w Galerii Wiktora Emanuela II. To najbardziej znana galeria handlowa w Mediolanie. Ślubna ekspertka miała sporo szczęścia, bo zwykle mocno oblegane przez turystów miejsce, tym razem nie było tak zatłoczone. Janachowska zdecydowała się więc wykorzystać ten fakt i zatańczyła przed obiektywem. Pląsy celebrytki podkreśliły rozłożysty dół jej sukienki, którą w rozmowie z Plotkiem ocenił modowy ekspert Michał Musiał. - Izabela Janachowska tym razem postawiła na bardzo modny burgund. Sukienka influencerki to swoisty ukłon w stronę kobiecości - mocno podkreślona talia i rozkloszowane dół nadały sylwetce doskonałych proporcji - przekazał nam stylista. Ekspert zwrócił także uwagę na doskonale dobrane dodatki. - W zestawieniu z masywnymi butami i niewielką torebką całość prezentowała się naprawdę dobrze - stwierdził.

Było zachowawczo, aczkolwiek bardzo stylowo

- podsumował Michał Musiał. Zdjęcia Izabeli Janachowskiej znajdziecie w galerii na górze strony.

Izabela Janachowska zdradziła sekret ze ślubu Roksany Węgiel

Izabela Janachowska jest dziś jedną z najbardziej znanych ślubnych ekspertek w Polsce, a z jej usług korzystają również inne gwiazdy. Celebrytka była zaangażowana m.in. w przygotowania do ślubu i wesela Roksany Węgiel i Kevina Mgleja. Podczas wydarzenia wokalistka wykonała dla ukochanego specjalny układ taneczny. W programie "Mówię Wam" Janachowska zdradziła, w jaki sposób Roxie udało się utrzymać przygotowania do tego momentu w tajemnicy. - Przygotowywała to od dłuższego czasu, było to przed nim ukrywane, więc Kevin pewnie myśli, że była na około 20 przymiarkach sukienek, bo cały czas jak chodziła na treningi tańca, mówiła, że idzie mierzyć sukienkę - wyjawiła ślubna ekspertka.