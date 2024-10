Piotr Rubik i Agata Rubik ponad rok temu zdecydowali się wyjechać do Ameryki. Para wraz z córkami zamieszkała w Miami. Zakochani zakupili nawet mieszkanie, a swoją warszawską willę wystawili na sprzedaż i chcą na niej zarobić kokosy. Kompozytor i jego żona nadal są aktywni w mediach społecznościowych, w których zwracają się do polskich fanów. Na Instagramie chwalą się luksusowym życiem w USA i reklamują kolejne produkty. Tym razem przyznali się, że zapomnieli o ważnym dla nich dniu.

Agata Rubik i Piotr Rubik chwalą się rocznicą

Nie od dziś wiadomo, że na Instagramie większość celebrytów i gwiazd chwali się ważnymi dla nich chwilami. Tymczasem Agata i Piotr Rubikowie zapomnieli świętować na Instagramie fakt, że właśnie obchodzili kolejną rocznicę związku. Kiedy jednak tylko przypomnieli sobie o tym ważnym dniu, złapali za telefony.

A tak w ogóle to właśnie do nas doszło, że tydzień temu stuknęło nam 19 lat bycia razem i jakimś dziwnym trafem oboje o tym zapomnieliśmy…

- napisała Agata Rubik, publikując selfie z ukochanym w środku nocy polskiego czasu. Pod jej wpisem pojawiło się wiele ciepłych komentarzy. "Zakochani czasu nie liczą. Gratulacje", "Piękni jesteście! Kochajcie się zawsze i na zawsze", "Wow, 19 lat. Takich par już prawie nie ma. Dużo miłości dla was" - pisali.

Jak poznali się Agata Rubik i Piotr Rubik?

Przypomnijmy, że Rubikowie stanęli na ślubnym kobiercu 21 czerwca 2008 roku. Poznali się podczas przygotowań do konkursu Miss Polonia 2005, w którym startowała Agata (wówczas Paskudzka). Modelka wpadła w oko kompozytorowi, który przygotowywał oprawę muzyczną wydarzenia. Rubik twierdzi nawet, że przed spotkaniem przyszła żona mu się przyśniła. - Było bardzo dużo fajnych dziewczyn, a mimo to ja od razu zauważyłem tylko Agatę. Tylko ją widziałem (...) Agata mi się wcześniej trochę śniła. Po premierze "Tu es Petrus" w czerwcu miałem wypadek motocyklowy i przez sześć tygodni byłem w gipsie, jeździłem do szpitala i na rehabilitację. Miałem taki sen, że w szpitalu, co są takie duże windy (...) śniło mi się, że otwierają się te drzwi i wychodzi ona - zdradził Piotr Rubik w rozmowie z Izabelą Janachowską na jej kanale YouTube.