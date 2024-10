Natalia Paruzel podzieliła się w internecie swoją niewyobrażalną stratą. Okazuje się, że youtuberka jest w żałobie. Kobieta niedawno straciła ukochane dziecko. Nie żyje jej syn Alex. "Synku, byłeś ideałem. Nie wiedzieliśmy, że nasz czas jest określony. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni, że nie pominęliśmy ani jednego dnia od twoich narodzin. Pięć lat i trzy miesiące. Tyle mieliśmy. Wykorzystaliśmy je najlepiej, jak mogliśmy. Nauczyłeś nas bezgranicznej miłości, czułości, niesamowitej odwagi i poczucia humoru, które ciągle jest w naszej głowie i próbuje się przebić przez smutek, rozpacz, żal i ból" - czytamy w poście.

Natalia Paruzel po śmierci syna. "Straciliśmy wszystko"

W dalszej części emocjonalnego wpisu influencerka podkreśliła, że syn był spełnieniem jej najskrytszych marzeń. "Nasza więź była najpiękniejsza. Twoja choroba nigdy cię nie ograniczyła w tym, żeby sięgać szczytu. Piękny, wrażliwy, mądry. Taki byłeś i taki zostajesz na zawsze w naszych sercach. Byłeś i jesteś naszym aniołem, naszą dumą, naszym największym szczęściem. Straciliśmy wszystko, ale nie wszystko stracone… Kochamy, tęsknimy, na zawsze" - dodała.

Danuta Holecka straciła dziecko w wakacje

Kilka miesięcy temu syna straciła też Danuta Holecka. Mężczyzna, który był obiecującym lekarzem, zmarł 9 lipca w wieku 31 lat. Syn prezenterki został pochowany na Cmentarzu Służewskim Starym. W jego ostatnim pożegnaniu uczestniczył m.in. poseł PiS Marek Suski i koleżanka Holeckiej z TV Republika - Anna Popek. Wcześniej rodzina wystosowała do żałobników prośbę. "Prosimy zamiast kwiatów o przekazanie datków na cel charytatywny. Puszka na ten cel będzie wystawiona w czasie pogrzebu w kościele" - poinformowano. Nie podano do publicznej wiadomości przyczyny śmierci syna prezenterki. "Mszę żałobną odprawiał ksiądz, który jest przyjacielem rodziny. Zwrócił uwagę na to, że Julian i jego żona za dwa tygodnie obchodziliby piątą rocznicę ślubu, którego przed laty im udzielał, a tymczasem stało się inaczej. Kapłan przypominał, jak dobrym człowiekiem był Julian i próbował dodać najbliższym otuchy, podkreślając, że dla ziemi odszedł, ale zyskał nowe życie w niebie" - opowiadał "Super Expressowi" Samuel Pereira.