W ostatnim czasie Julia Wieniawa miała naprawdę dużo na głowie. Sporo energii z pewnością pochłonął udział influencerki w ostatnim pokazie mody w Paryżu, gdzie jako ambasadorka L'Oreal Paris pojawiła się obok takich gwiazd jak Kendall Jenner i Eva Longoria. Nadmiar obowiązków przytłoczył aktorkę, o czym opowiedziała niedawno w rozmowie z Radiem ESKA. "Miałam taki plan, żeby powydawać trochę rzeczy w tym roku, ale z racji mojego stanu psychicznego - mimo że teraz jestem uśmiechnięta, przeżywam trochę kryzys, takie wypalenie, zmęczenie, przebodźcowanie" - mówiła. Wieniawa spakowała więc walizki i wyjechała odpocząć na jedną z indonezyjskich wysp. Ostatnie zdjęcia pokazują, że tymczasowa rezygnacja z pracy była bardzo dobrą decyzją.

Julia Wieniawa pozuje bez makijażu. Fani zachwyceni

Aktorka wrzuciła kilka zdjęć ze swojej podróży. Widzimy na nich uśmiechniętą Wieniawę, która odpoczywa na plaży i korzysta z uroków wyspy. Na jednym ze zdjęć pokazała się zupełnie bez makijażu. Uwagę fanów przykuły piegi na nosie, które nie zawsze są u niej widoczne. "Jakie fajne piegi! Na plus" - napisał jeden z internautów. "Korzystaj, bo w pełni na to zasługujesz", "Spokojnego odpoczynku", "Kobieta ogień", "Ślicznie wyglądasz" - dorzucili inni. Zdjęcie znajdziecie w naszej galerii!

Julia Wieniawa zwróciła się do fanów w przejmującym wyznaniu. Mówi o drugiej stronie mediów społecznościowych

Jakiś czas temu Wieniawa opublikowała na swoim profilu wpis, w którym zwróciła uwagę na destrukcyjne realia mediów społecznościowych. "Ja dziś emocjonalny zjazd. Pogoda nie pomaga. A wy jak się macie? Instagram to taka niesamowita bańka wypełniona samymi pięknymi ludźmi, żyjącymi 'wymarzonymi życiami'. Chwalimy się tylko tym, co nam wychodzi, a prawie nigdy nie pokazujemy tej ciemniejszej strony naszej codzienności. I przez to mam wrażenie, że nie umiemy rozmawiać o tym, co nas boli, o problemach i kryzysach emocjonalnych" - tłumaczyła.