W warszawskim hotelu Hilton zaroiło się po raz kolejny od gwiazd. Galę Business Power w tym roku poprowadzi Zygmunt Chajzer, a na scenie będzie towarzyszyć mu pomysłodawczyni i organizatorka wydarzenia dr Milena Gołda. "W panelach wystąpią znakomitości świata biznesu i celebryci, którzy swoją postawą i determinacją dają przykład na to jak wiele można zdziałać. Przyznane zostaną prestiżowe wyróżnienia za osiągnięcia i potwierdzenie sukcesu w biznesie" - czytamy w opisie wydarzenia. Gali towarzyszą również Targi Luksusu. Już teraz w hotelu pojawiło się wiele znanych gwiazd. Co założyły?

Beata Tadla skradła całą uwagę. Spójrzcie na tę błyszczącą marynarkę

Beata Tadla doskonale wie, co zrobić, by oczarować wszystkich fotoreporterów. Dziennikarka postawiła na czerń i wyszła na tym naprawdę dobrze. Modne, szerokie spodnie skompletowała z cekinową marynarką. Rękawy podwinęła, a do całej stylizacji założyła czarne buty na obcasie bez palców. Czerwone paznokcie dodały kreacji nieco więcej charakteru. Prezenterka rozpuściła włosy i zaczesała grzywkę do tyłu. Decyzja o makijażu musiała być bardzo przemyślana. Tadla postawiła na pudrowo różową szminkę i nieco mocniejsze cienie pod oczy. Co myślicie?

Ewa Minge w srebrnej mini. Robert Burneika na ściankę zabrał żonę

Projektantka podobnie jak Tadla wyglądała olśniewająco. Do krótkiej spódnicy założyła połyskujący czarny golf. Na wierzch narzuciła oversizową marynarkę. Do tego botki na szpilce. Głowę Minge spowiła burza połyskujących loków. W przeciwieństwie do dziennikarki gwiazda zdecydowała się na nieco mocniejszy kolor ust. Na wydarzeniu pojawił się również Rober Burneika. Kulturysta pozował w czarnej, dopasowanej koszuli i eleganckich, ciemnych spodniach w kratę. Burneice towarzyszyła żona, Kaja, która wystroiła się w obcisły czarny kombinezon z krótkim rękawem. Wyglądała bardzo elegancko i stylowo. Zdjęcia wszystkich gwiazd znajdziesz w naszej galerii. ZOBACZ TEŻ: Jak Ewa Minge radzi sobie w kryzysie? Wspomina o "wyroku śmierci" [PLOTEK EXCLUSIVE]