Małgorzata Socha i Natalia Kukulska od lat są przyjaciółkami. Poznały się w dosyć nietypowych okolicznościach. Do spotkania doszło w sklepie spożywczym. Dziennikarka "Vivy!" zapytała swego czasu aktorkę, jak dokładnie zaczęła się ich znajomość. Ta odpowiedziała, że najpewniej "od otarcia się brzuchami w warzywniaku". Obie gwiazdy były wtedy w tym samym tygodniu ciąży. Od słowa do słowa, okazało się, że mają ze sobą wiele wspólnego. Kukulska i Socha wciąż pielęgnują tę relację. W wolnych chwilach uwielbiają spędzać ze sobą czas. Ostatnio wybrały się na grzyby i nie omieszkały wrzucić do sieci zdjęcia swoich zdobyczy. Jak im poszło?

Małgorzata Socha i Natalia Kukulska kochają spacery po lesie. Zadbały o odpowiednie stroje

"Jesieniara i grzybiara w terenie. A jak wasz weekend? Są tu jacyś grzybiarze?" - dopytywała Socha w poście na Instagramie. Do wpisu dorzuciła kilka zdjęć z jesiennej wędrówki. Widzimy na nich uśmiechnięte gwiazdy, które chwalą się znalezionymi grzybami. Obie zadbały o ciepłe, komfortowe stroje. Kukulska miała na sobie zieloną bluzę z kapturem i jeansową kurtkę, a Socha sweter i grubą kamizelkę. Widać, że wspólnie spędzony czas w lesie przyniósł przyjaciółkom mnóstwo radości. Relacja ze spotkania przypadła do gustu także fanom. "Czekałam na to zdjęcie", "Piękne zdjęcia, piękne kobiety", "Piękne dziewczyny w cudownym miejscu" - pisali. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Małgorzata Socha i Natalia Kukulska o dawnych przyjaźniach. "Nie ma sensu ciągnąć na siłę relacji"

We wspólnym wywiadzie z "Vivą", aktorka przyznała, że kiedyś żałowała, że po drodze zatraciła znajomości sprzed lat. "Zmieniłam środowisko, zmieniali się też ludzie wokół mnie" - tłumaczyła. Później jednak zrozumiała, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu. "Wytłumaczyłam sobie, że jakieś relacje są dane nam tylko na jakiś czas, ale że to też jest cenne i wartościowe" - mówiła. Zgodziła się z nią również Kukulska. "One też są częścią nas. Ukształtowały nas przecież. Ale nie ma sensu ciągnąć na siłę relacji, której nie po drodze, wcale jej nie umniejszając" - stwierdziła. ZOBACZ TEŻ: Natalia Kukulska ostrzega przed oszustami. Ich ofiarą padł jej syn. "Kilku przyjaciół już się nabrało"