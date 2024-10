Agnieszka Pilaszewska dała się poznać jako utalentowana aktorka telewizyjna i teatralna. Szczególną popularność przyniosła jej rola Aliny Krawczyk w serialu "Miodowe lata". Nie da się ukryć, że kobieta zapisała się w pamięci wiernych fanów. Ma na koncie wiele sukcesów. Przez długi czas próbowała swoich sił jako scenarzystka. Mało kto wie, że Pilaszewska szczęście znalazła również w życiu prywatnym. Wraz z Maciejem Maciejewskim doczekała się córki Kornelii, która zmieniła imię na Nela. Kobieta ma dziś 30 lat. Postanowiła pójść w ślady sławnej mamy.

Córka Agnieszki Pilaszewskiej poszła w ślady sławnej mamy. Dziś Nela Maciejewska ma 30 lat

Nela Maciejewska przez lata zdobywała wykształcenie aktorskie. Agnieszka Pilaszewska w rozmowie z Plejadą podkreśliła, że jej córka marzyła o tym, aby związać się z tą branżą. Nela coraz częściej pojawia się w głośnych produkcjach i pracuje na swoje nazwisko. "Córka studiowała aktorstwo we Francji, a potem w Stanach i wróciła do domu. Wydaje mi się, że są małe szanse, żeby dziecko wychowywane w takim domu jak nasz, poszło w inną stronę" - wyznała Pilaszewska w wywiadzie z Plejadą. Dodała, że jej zdaniem aktorstwo jest "pięknym zawodem". Wyznała, że doskonale rozumiała to, że jej córka chciała iść taką drogą zawodową. Nela Maciejewska wystąpiła w takich produkcjach, jak "Jak poślubić milionera" czy "Polowanie na ćmy". Pojawiała się też w znanych serialach, np. "Ojcu Mateuszu" czy "Komisarzu Aleksie". Obecne zdjęcie Neli Maciejewskiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Dlaczego Agnieszka Pilaszewska zrezygnowała z "Miodowych lat"? Wszystko wyszło na jaw po latach

Odejście Agnieszki Pilaszewskiej z "Miodowych lat" było niezwykle głośne. Początkowo pojawiały się spekulacje, że to Cezary Żak maczał w tym palce i chciał, aby rola Alina się zmieniła. Artur Barciś jednak obalił tę teorię. "Po raz tysięczny powtórzę, że to nieprawda. Pan Żak był akurat przeciwny. Polsatowi wyszło po prostu, że zabawnie będzie, jak żonę Karola (skoro nie ma innego wyjścia) zagra żona Cezarego, bo przypadkowo jest też aktorką" - napisał jakiś czas temu w mediach społecznościowych. Podkreślił, że dla Pilaszewskiej była to bardzo trudna decyzja. Ostatecznie rolę Aliny zajęła żona Cezarego Żaka, co było najlepszym rozwiązaniem tej sytuacji. "Polsatowi wydało się, że jeśli żonę Karola zagra żona aktora grającego główną rolę, to będzie najwłaściwsze wyjście z sytuacji. Wyszło, jak wyszło, ale i tak uważam, że Kasia zachowała się bardzo bohatersko, podejmując wyzwanie" - wyjaśnił Barciś w sieci. ZOBACZ TEŻ: Agnieszka Pilaszewska zakochała się od pierwszego wejrzenia. "Wiedziałam, że to będzie ojciec moich dzieci"