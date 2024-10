Weronika Rosati od wielu lat mieszka w Los Angeles, gdzie z powodzeniem łączy życie zawodowe z macierzyństwem. W ostatnim czasie jednak niewiele mogliśmy usłyszeć na temat aktorki. Teraz gwiazda postanowiła pochwalić się olbrzymim sukcesem. Na Instagramie opublikowała post, który wszystko wyjaśnia. Będzie miała okazję spędzić więcej czasu z Alem Pacino!

Zobacz wideo Weronika Rosati w nowym filmie "Ponad horyzont!"

Weronika Rosati z szansą na sukces u boku oscarowych gwiazd

O wielkim sukcesie Weronika Rosati poinformowała swoich fanów za pośrednictwem Instagrama. Aktorka opublikowała post, w którym z dumą wyznała, że rozpoczęła współpracę z największymi gwiazdami kina i zdobywcami Oscara - Jessicą Chastain i Alem Pacino. Radosną nowinę opatrzyła zdjęciem u boku Pacino (znajdziesz je w naszej galerii). "Cieszę się, że mogę wreszcie podzielić się z wami tym, nad czym pracowałam przez ostatnie tygodnie!" - zaczęła z entuzjazmem. Następnie zdradziła, jaką rolę pełni w nadchodzącej produkcji. "Z dumą ogłaszam, że zostałam współproducentką wykonawczą 'Lear Rex' - genialnej adaptacji 'Króla Leara' autorstwa W. Shakespeare'a" - czytamy. Jak wynika z relacji Rosati, nad filmem trwają końcowe prace. "Zakończyliśmy zdjęcia, a teraz postprodukcja" - napisała. Za reżyserię filmu odpowiada Bernard Rose.

Rosati nie ukrywa, że to kolosalny krok w jej karierze. We wspomnianym poście 40-latka wyznała, że właśnie spełniło się jej marzenie. "Produkcja była moim marzeniem od jakiegoś czasu i jestem bardzo wdzięczna, że mogę rozpocząć moją nową przygodę z tak kultową obsadą ekipą" - przyznała. Okazało się, że plany o pracy nad twórczością Williama Szekspira snuła jeszcze w czasach szkolnych. Następnie pokusiła się o niezwykle osobiste wyznanie. "Chciałbym cofnąć się w czasie i powiedzieć 19-letniej marzycielce, że pewnego dnia będzie częścią historii kinowej. To dla niej" - czytamy.

Fani kibicują Rosati. Wśród nich Piotr Stramowski

Kolejny sukces polskiej aktorki w Hollywood zachwycił także jej fanów. W komentarzach pod jej postem zaroiło się od słów uznania. Internauci odnieśli się bezpośrednio do współpracy z Alem Pacino. "O ja cię... gratulacje! Co za zaszczyt!", "To kolejny krok w Twojej karierze i do tego u boku mistrza" - czytamy. Do gratulacji dołączyli się także przedstawiciele rodzimej branży filmowej. "Zazdro... tyle powiem" - napisał Piotr Stramowski.

Nowe przedsięwzięcie Rosati to kolejny krok w jej filmowej karierze. Już niebawem okaże się, czy najnowsza produkcja zapewni jej miejsce wśród wybitnych polskich twórców, którym udało się zasłynąć na międzynarodowej arenie filmowej.