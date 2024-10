Znane osoby wielokrotnie udowodniły, że chętnie angażują się w ważne społecznie akcje. 19 października śmietanka polskiego show-biznesu zebrała się podczas Wieczoru Charytatywnego Gwiazd Dobroczynności. Na gali nie zabrakło takich sław, jak Karolina Gilon, która jest w zaawansowanej ciąży. Do zdjęć pozowała również Magdalena Różczka, która pojawiła się w towarzystwie partnera Jana Holoubka. Katarzyna Glinka wyróżniała się stylizacją, a Paweł Deląg zabrał nową partnerkę.

Gwiazdy na gali. Deląg zabrał młodszą partnerkę. Różczka pojawiła się z Holoubkiem

Karolina Gilon niebawem zostanie mamą. Przygotowuje się do nowej roli w życiu, ale nie mogła sobie odmówić wyjścia na galę charytatywną. Postawiła na dopasowaną do ciała, czarną kreację, która nie tylko podkreśliła jej ciążowe kształty, ale i wyeksponowała nogę. Prezenterka zestaw uzupełniła klasycznymi szpilkami, gładko zaczesanymi włosami i rozświetlającym makijażem. Mimo ciemnego stroju, prezentowała się promiennie i nie można było oderwać od niej wzroku.

Gwiazdy na gali. Deląg zabrał młodszą partnerkę. Różczka pojawiła się z Holoubkiem Gwiazdy na gali. Ciężarna Gilon. Różczka pojawiła się z Holoubkiem. Fot. Kapif

Paweł Deląg pojawił się w towarzystwie partnerki Patrycji. Ta dwójka spotyka się już od ponad roku, a aktor zamieszczał z ukochaną zdjęcia w mediach społecznościowych. Wiadomo, że kobieta nie jest związana z show-biznesem. Patrycja z wykształcenia jest certyfikowaną psychoterapeutką i prowadzi terapie - indywidualne, z młodzieżą jak i z osobami dorosłymi.

Aktor na wydarzeniu pojawił się w klasycznym, szarym garniturze i białej koszuli. Zdecydowanie większa uwagę skupiała na sobie jego partnerka, która wybrała czerwoną mini sukienkę z modną aplikacją w okolicy talii. Do całości dobrała kolorowe szpilki i małą torebkę luksusowej marki Dior. Zakochani pozowali do zdjęć trzymając się za dłonie, a Deląg co jakiś czas zerkał na ukochaną.

Gwiazdy na balu charytatywnym

Katarzyna Glinka takie wyróżniała się z tłumu. Do zdjęć pozowała w dopasowanej do sylwetki sukni, która podkreśliła jej ramiona i wyeksponowała zgrabną nogę. Kreacja prezentowała się na aktorce wyśmienicie. Magdalena Różczka postawiła na biały "total look" i sprawdzoną klasykę, co jej się opłaciło. Przy niej pojawił się Jan Holoubek, co jest rzadkim widokiem. Są razem od ponad 10 lat, jednak chronią prywatność i sporadycznie pojawiają się na publicznych wydarzeniach. Nie odmówili sobie drobnych czułości i do zdjęć pozowali trzymając się za dłonie. Na ściance pojawił się także Mateusz Damięcki, który zabrał ze sobą ukochaną Pauliną Andrzejewską-Damięcką.