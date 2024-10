Niedawno na jaw wyszło, że znany youtuber Budda został zatrzymany. Mężczyzna trafił w ręce funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji 14 października. Wraz z influencerem zatrzymano aż dziewięć innych osób. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Jest oskarżony o organizowanie uczestnictwa w grach losowych, wystawianie nierzetelnych, poświadczających nieprawdę faktur VAT, a także pranie brudnych pieniędzy. Wiele osób pamięta, że Budda kupił cztery domy dla powodzian, którzy stracili dorobki życia. Co stanie się z posiadłościami? Już wszystko jasne.

Budda kupił cztery domy dla powodzian. Wiadomo już, co dalej się z nimi stanie

We wrześniu Budda zaoferował pomoc dla powodzian, którzy znaleźli się w niezwykle trudnej sytuacji życiowej. Youtuber przekazał rodzinom cztery domki kontenerowe o powierzchni ok. 60 mkw. każdy. Posiadłości zostały ulokowane w Paczkowie w województwie opolskim. Obecnie domy wciąż są zamieszkiwane przez poszkodowanych przez powodzie. Warto podkreślić, że mienie Buddy zostało zarekwirowane. Co zatem z posiadłościami, które zakup dla rodzin w potrzebie? W tym zakresie wypowiedziała się Prokuratura Krajowa. "Na podstawie informacji uzyskanej z zachodniopomorskiego pionu PZ Prokuratury Krajowej uprzejmie informuję, iż domki kontenerowe nie zostaną zabezpieczone w sprawie" - podkreśliła prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego w rozmowie ze stacją TVN24.

Budda chciał wyjechać za granicę? Nie udało mu się to

Prawnicy youtubera wypowiedzieli się już na temat tymczasowego aresztu Buddy. Podkreślili wielokrotnie, że Kamil L. jest niewinny i nie popełnił zarzucanych mu czynów. Opowiedzieli również o jego reakcji. "Pan Kamil przyjął to ze spokojem. Myślę, że ten spokój wynika z jego spokoju duszy, również biorąc pod uwagę to, że niczego złego nie zrobił i wszystko starał się zrealizować zgodnie z literą prawa oraz tego, że nie jest żadnym przestępcą i takich czynów nie chciał popełnić. Więc będzie walczył" - stwierdził reprezentujący youtubera Mateusz Mickiewicz w rozmowie z Przeglądem Sportowym. Jak dowiedział się portal Onet, influencer miał plany, aby wyjechać z Polski. Prawdopodobnie chciał wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Nie zdążył wcielić pomysłu w życie. Funkcjonariusze CBŚP zdążyli jednak temu zapobiec. ZOBACZ TEŻ: Korwin Piotrowska podsumowuje aferę z Buddą. Zwraca uwagę na szpanowanie bogactwem i "polskie kombinowanie"